<화제의 책> 초국적 협력과 소통의 모색

2020년 5월부터 ‘초국적 협력과 소통의 모색: 통일 환경 조성을 위한 북방 문화 접점 확인과 문화 허브의 구축’이라는 주제로 한국연구재단 과제를 수행하고 있는 한국외국어대(총장 김인철) 국제지역연구센터 HK+국가전략사업단(단장 강준영)이 1년차 연구성과를 총괄해 3권의 단행본을 출간했다.

‘아시아와 북방, 문화접점의 확인: 우리는 어디서 어떻게 만나고 있는가?’는 HK+국가전략사업단이 한국외국어대 러시아연구소, 서울대아시아연구소, 중앙대 외국학연구소, 그리고 중앙대 중앙사학 연구소와 공동으로 개최한 연합학술회의 결과물이다. 책은 ‘문화와 정체성’ 및 ‘국가와 협력’이라는 소주제를 중심으로 한반도와 북방지역의 문화와 국가간 관계를 다루었다. 강준영 외/1만 5,000원

영어 단행본인 ‘Supra-National Cooperation and Communication for the Sustainable Development of the Korean Peninsula’는 HK+국가전략사업단이 한국환경정책·평가연구원과 공동으로 개최한 국제학술회의의 결과물로 한반도의 지속가능한 발전을 위한 토대를 남북관계 및 국제협력 영역에서 모색하고 있다. /HK+국가전략사업단 편/1만2000원

‘한반도-북방: 문명과 문화의 함께 걷기’는 HK+국가전략사업단이 주관한 한반도-북방 문화전략포럼의 결과물이다. 책은 한반도와 북방 지역 간의 교류협력 증진을 위한 재계, 학계, 정계, 언론, 그리고 예술계 전문가들의 학술적·정책적 제언과 조언을 담고 있다. HK+국가전략사업단 편/1만 2,000원

