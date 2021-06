방탄소년단 제이홉, ‘BTS 룸 라이브’ 랩·보컬 넘나든 완벽 라이브 화제

방탄소년단 제이홉

방탄소년단 제이홉(j-hope)이 최고의 라이브 실력으로 또 한 번 팬들의 마음을 사로잡았다.

11일 방탄소년단(BTS)은 데뷔 8주년 기념 페스타 기간 콘텐츠로 ‘방탄소년단 룸 라이브’(BTS ROOM LIVE) 영상을 공개했다. 지난 8년 간 히트곡을 골라 약 10분 동안 라이브 무대를 통해 선보였다.

선곡된 곡들은 ‘좋아요’, ‘여기 봐’, ‘세이브 미’(Save me), ‘아우트로:윙즈’(Outro: Wings), ‘파이드 파이퍼’(Pied Piper), ‘욱(UGH!)’, ‘잠시(Telepathy)’등 7곡이다.

제이홉은 공연 내내 시원한 가창력과 세련된 무대 매너를 보여주었다. 그 중에서도 ‘아우트로:윙즈’에서 가사 ‘이제 알겠어 후회하며 늙어 가는 건 break up’으로 시작하는 제이홉의 파트는 전 세계 아미들에게 큰 사랑을 받았다.

특히 정국과 함께 한 더블링 부분(조건 없는 믿음을 가지겠어 it's time to be brave i'm not afraid 날 믿기에)은 두 사람의 압도적인 가창력과 완벽한 조화로 주목을 받았다.

영상 공개 직후 ‘Wings’와 제이홉과 정국의 이름을 합친 키워드는 SNS 트위터에서 월드와이드 14위, 12위를 비롯해 한국, 미국, 캐나다, 멕시코, 페루, 영국, 벨라루스, 인도, 필리핀, 말레이시아, 일본 등의 트렌드에 올라 뜨거운 관심을 반영했다.

제이홉은 이뿐만 아니라 캐나다, 칠레, 페루, 프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 이집트, 남아프리카공화국, 호주, 아랍에미리트, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 등에서 활동명, 본명, 애칭에 해당하는 키워드(jhope, hoseok, hobi/3,13,26개국)들로 트렌드에 올랐다.

‘아우트로:윙즈’는 2017년 발표된 BTS 앨범 ‘YOU NEVER WALK ALONE’에 수록된 곡으로 ‘청춘들에게 건네는 따뜻한 위로와 희망의 메시지’를 담고 있다. BTS 월드투어 콘서트에서도 큰 사랑을 받은 곡으로 제이홉은 자신의 파트 후반부 가사(나 예전과는 다르기에 내가 가는 길에 울지 않고 고개 숙이지 않어 거긴 하늘일 테고 날고 있을 테니까 fly) 무대를 통해서도 큰 인상을 남긴 것으로 유명하다.

제이홉은 RM, 슈가와 함께한 유닛곡 ‘욱’과 ‘잠시’ 무대에서도 폭발적인 가창력을 선보였다. 특히 ‘잠시’에서는 톤을 자유자재로 바꾸면서 보컬리스트로서 뛰어난 실력을 입증했다.

BTS는 13일과 14일, 페스타의 피날레에 해당하는 팬미팅 ‘BTS 2021 MUSTER 소우주' 공연을 온라인 스트리밍 방식으로 선보일 예정이다.

