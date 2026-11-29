일본의 한 무한리필 식당에서 15번째 음식 리필을 거절당했다는 고객의 주장이 제기돼 온라인에서 논란이 일었다. 생성형 AI로 만든 이미지

일본의 한 무한리필 식당에서 15번째 음식 리필을 거절당했다는 고객의 주장이 제기돼 온라인에서 논란이 일었다.

식당을 운영하는 업체는 리필 횟수에 제한을 두지 않고 있으며, 해당 고객의 리필을 거절했다는 사실도 확인되지 않았다고 해명했다.

지난 24일 일본 TV아사히의 '굿! 모닝'에 따르면 최근 한 여성은 사회관계망서비스(SNS)에 음식점에서 리필을 거절당했다는 글을 올렸다.

여성이 방문한 곳은 명란젓으로 유명한 일본 식품업체 야마야가 운영하는 튀김 전문점 '하카타 덴푸라 야마야'다. 이 식당은 명란젓과 매콤하게 양념한 갓절임, 밥 등을 무제한으로 제공한다.

여성은 SNS에 "15번째 리필을 거절당했다. 출입 금지 확정"이라는 글을 올렸다. 이를 두고 온라인에서는 무한리필 식당의 리필 횟수와 고객의 이용 태도를 둘러싼 논쟁이 벌어졌다.

일부 누리꾼들은 무한리필이라고 해도 15차례나 음식을 추가로 요구하는 것은 지나치다는 반응을 보였다. 반면 무제한 제공을 내세운 식당이 고객의 리필 요청을 거절하는 것은 부당하다는 지적도 나왔다.

일본의 한 변호사는 방송에서 "원칙적으로 리필을 중단시킬 수 없다고 보는 것이 맞다"면서도 영업 종료 시간이 됐거나 밥이 모두 소진되는 등 특별한 사정이 있다면 음식 제공을 거절할 수 있다고 설명했다.

고객의 향후 출입을 제한하는 문제에 대해서는 식당 측의 판단이 가능하다는 견해를 밝혔다. 그는 "식당이 누구를 손님으로 받아들이고 누구를 받아들이지 않을지는 원칙적으로 식당의 자유라고 할 수 있다"고 말했다.

논란이 확산하자 야마야 측은 공식 홈페이지를 통해 사과문을 발표했다. 업체는 관계자들을 대상으로 사실관계를 확인한 결과 해당 여성이 주장한 리필 거절 사실은 확인되지 않았다고 밝혔다.

그러면서도 매장에서는 리필 횟수에 별도의 제한을 두고 있지 않다고 설명했다.

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