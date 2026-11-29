나주 반남 고분군. 국립나주문화유산연구소

전남광주통합특별시가 마한 옹관고분군의 유네스코 세계유산 잠정목록 등재를 위해 다음 달 예정된 재심사에 대응하고 연내 등재를 추진한다.

향후 세계유산 등재 과정에서 고흥·해남지역 고분군과 광주 신창동 유적 등을 추가하는 방안도 검토하고 있다.

29일 전남광주통합특별시에 따르면 옛 전남도는 지난해 12월 국가유산청에 마한 옹관고분군의 세계유산 잠정목록 등재를 신청했다. 신청 대상은 나주 오량동 요지와 나주 반남고분군, 나주 복암리고분군, 영암 시종고분군 등 4곳이다.

세계유산 잠정목록 등재는 유네스코 세계유산 본등재를 위한 필수 선행 절차다.

국가유산청은 지난 6월 현지 실사를 진행하고 8월 관련 위원회 심의를 거쳤으나 일부 보완 사항을 제시했다. 통합시는 이에 대한 후속 작업을 진행하며 다음 달 재심사에 대비하고 있다.

세계유산 등재 추진 과정에서 구성 유산을 확대할 필요성도 제기됐다. 강하춘 통합시 종무실장은 지난 26일 열린 시의회 문화관광체육위원회의 2027년도 본예산안 심사에서 "고흥·해남지역 고분군과 광주 신창동 유적까지 아울러 추가할 필요성이 있다"고 밝혔다.

통합시는 기존 신청 대상 외 유적의 역사적 가치를 규명하고 세계유산 등재의 당위성을 확보하기 위한 학술 연구를 이어갈 방침이다.

한편 이날 예산안 심사에서는 세계유산 등재 관련 연구비가 5000만원으로 편성된 반면 학술대회 개최비는 기존 6000만원에서 1억원으로 증액된 것을 두고 예산 편성의 적정성에 대한 지적도 나왔다.

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