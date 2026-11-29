프로야구 삼성라이온즈의 통산 9번째 한국시리즈 우승을 기념하는 카퍼레이드가 29일 대구 도심 한복판에서 성대하게 펼쳐졌다.

이날 오후 대구 중구 반월당에서 출발해 중앙네거리를 지나 종각네거리까지 이어지는 1.54㎞ 구간에서 진행된 카퍼레이드에는 박진만 감독과 선수단 40여 명을 비롯해 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장 등이 참가했다.

추경호(오른족) 시장과 삼성 라이온즈 강민호 선수가 차량에 탑승해 거리를 메운 시민과 팬들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다. 대구시 제공

거리를 가득 메운 수많은 시민과 야구팬들은 뜨거운 환호와 박수로 ‘삼성라이온즈 왕조’의 부활을 함께 축하했다.

추 시장은 “한국시리즈 우승을 일궈낸 선수단과 감독, 코칭스태프에게 진심으로 축하와 감사의 박수를 보낸다”며 “한마음으로 응원해준 팬 여러분과 시민 여러분께도 깊이 감사드린다”고 말했다.

추경호 시장이 차량에 탑승하기 전 인삿말을 하고 있다. 대구시 제공

이어 “선수들의 투지는 팬들과 시민들에게 큰 감동과 자부심을 안겨줬다”면서 “대구를 다시 하나로 뭉치게 한 삼성라이온즈의 든든한 백업이 되겠다”고 강조했다.

시는 이번 우승의 열기를 관광과 나눔으로 잇기 위한 부대행사도 마련했다. 지난 27일부터 이날까지 동대구역에선 국내외 관광객을 대상으로 ‘대구관광 환대부스’와 포토존을 운영해 방문객들이 기념사진을 촬영하며 우승의 기쁨을 함께 나눴다.

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