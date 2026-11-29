부산 앞바다에서 주말 해양사고가 잇따라 발생해 1명이 숨지고 2명이 해경에 구조됐다.

29일 부산해양경찰서에 따르면 이날 오전 11시13분쯤 부산 영도구 중리항 빨간등대 바깥쪽 약 500m 해상에 사람으로 추정되는 물체가 표류하고 있다는 신고가 접수됐다.

해경이 복통 등을 호소하던 40대 인도네시아 선원을 구조해 육지로 이송하고 있다. 부산해양경찰서 제공

해경은 연안구조정과 중앙해양특수구조단을 현장에 급파해 의식과 호흡이 없는 상태의 남성을 구조해 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

이보다 앞서 오전 10시59분 부산 서구 두도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 예인 작업 중이던 파나마 선적 967t급 예인선 T호에서 응급환자가 발생했다. 해경은 경비함정과 연안구조정을 현장에 투입해 복통 등을 호소하던 40대 인도네시아 선원 A씨를 구조해 육지로 이송한 뒤 대기 중인 119에 인계했다.

또 오전 9시43분에는 남항 돌제2부두에서 낚시하던 70대 B씨가 바다에 빠졌다는 신고가 접수됐다. B씨는 인근 선원들이 사다리를 이용해 구조했으며 건강상태에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

해경 관계자는 “낚시활동이나 해상 작업 중 사고가 발생하면 지체하지 말고 해양경찰로 신고해 달라”고 당부했다.

한편 해경은 숨진 남성의 신원과 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.

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