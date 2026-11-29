더불어민주당 소속인 박홍근 기획예산처 장관과 서영교 국회 법제사법위원장 간 충돌을 계기로 법사위가 다른 상임위 위에 ‘상원’처럼 군림한다는 고질적인 권한 논란이 다시 불거졌다. 박 장관이 법사위의 체계·자구 심사 기능 분리를 주장하자 서 위원장은 정당한 의정활동이라며 반박했다. 여야 간 입법 주도권 다툼 때마다 제기됐던 법사위 권한 문제가 이번에는 집권여당 내부에서 재점화한 것이다.



박홍근 기획예산처 장관이 지난 27일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 법제사법위원회 제15차 전체회의에 출석해 법안 외 예산관련 질의에 답변하지 않겠다고 밝히고 있다. 뉴스1

29일 정치권에 따르면 박 장관은 전날 페이스북에 “법사위는 법률안의 체계와 자구를 심사하는 본연의 역할에 충실해야 한다”며 “법사위가 다른 상임위 위에 ‘상원’처럼 군림하는 문제는 하루이틀 사이의 일이 아니다”라고 밝혔다. 체계·자구 심사 기능을 분리하고 별도 전담기구를 설치하는 방안도 제안했다. 서 위원장은 “할 일이 태산 같은 법사위가 오히려 최선을 다해 법안을 통과시키려 애썼는데 상원을 운운하다니 장관의 말은 틀렸다”고 반박한 데 이어, 법사위에 밀려 있는 법안이 없다며 법안 처리를 막고 있다는 주장도 부인했다.

발단은 27일 법사위 전체회의에서 민주당 김의겸 의원이 자신의 지역구와 관련된 새만금 사업 예산을 질의하면서다. 박 장관이 법안 심사와 무관하다며 답변을 거부하자 서 위원장이 질타했고, 설전 끝에 회의가 한때 중단됐다. 서 위원장이 “법사위를 몇 년간 했지만, 이런 경우는 처음 봤다”고 하자 박 장관은 “법사위가 그동안 그렇게 제대로 작동이 안 된 것”이라고 맞받았다. 서 위원장은 당시 예비타당성조사 관련 법안을 심사하던 만큼 예산 질의도 가능하다는 입장이다.

국회 법제사법위원회 국민의힘 박형수 간사를 비롯한 위원들이 지난 27일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 법제사법위원회 제15차 전체회의에서 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문경과보고서 채택에 항의하며 퇴장하고 있다. 뉴스1

문제는 법사위가 소관 상임위를 통과한 법안의 체계·자구를 다시 심사하는 과정에서 정책적 내용에까지 관여해 왔다는 비판이다. 단원제 국회에서 법사위가 사실상 ‘상원’ 역할을 한다는 비판이 반복된 배경이다. 여야는 2021년 8월 국회법을 고쳐 체계·자구 심사 범위를 벗어난 심사를 금지하고, 법사위 심사가 끝나지 않을 때 소관 상임위가 본회의 부의를 요구할 수 있는 기간을 120일에서 60일로 줄였다. 그러나 법사위가 다른 상임위 법안을 심사하는 구조 자체는 그대로 남았다.



반면 법사위의 견제 기능을 유지해야 한다는 의견도 있다. 신율 명지대 교수는 “법사위의 게이트키핑 기능은 국회 내부의 견제와 균형을 위해 필요하다”며 원내 제2당이 법사위원장을 맡고 제1·2당 법사위원 수를 동수로 구성하는 방안을 제시했다.

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