여당의 조희대 대법원장 탄핵 추진으로 논란이 한창인 상황에서 각급 법원 대표 판사들의 회의체인 전국법관대표회의(전법대)가 30일 열린다. 법관들이 초유의 대법원장 탄핵 추진에 대해 어떤 입장을 낼지 이목이 집중된다.



29일 법조계에 따르면 전법대는 30일 오전 10시 경기 고양시 사법연수원에서 올해 하반기 정기회의를 개최한다. 회의는 당초 다음 달 7일 열릴 예정이었으나 대법관 재제청 사태, 더불어민주당의 조 대법원장 국정조사 추진 등 사법부 압박에 대응해야 한다는 법관들의 의견이 분출되며 한 주 당겨졌다.

서울 서초구 대법원의 모습. 뉴스1

조 대법원장 탄핵소추 등에 대한 문제는 사전 안건으로 채택되지 않았지만, 당일 회의 현장에서 발의될 것으로 전망된다. 서울중앙지법 법관 대표인 정용신(사법연수원 32기) 부장판사는 지난 26일 법원 내부망에 ‘사법권 독립과 재판독립 침해 중단 촉구 발의안’을 올리며 “대한민국 헌법이 법원에 부여한 사법권과 법관의 재판독립을 뿌리째 흔드는 탄핵 시도를 즉시 중단할 것을 요구하며, 삼권분립을 선포한 헌법 수호의 사명을 준수할 것을 촉구한다”고 했다. 현장 발의 안건은 다른 법관대표 9명의 동의를 얻으면 상정되고, 전법대 출석 인원 과반수가 찬성하면 의결, 공표될 수 있다.



다만 전법대에서 법관들이 의견을 모아 탄핵 추진 관련 입장을 표명할지 여부는 미지수다.



법원 내부에서는 사법 불신의 원인을 돌아보고 자성해야 한다는 목소리도 나온다. ‘법관은 헌법과 법률에 의해 그 양심에 따라 독립해 심판한다’고 규정한 헌법 제103조를 언급하며 독립의 주체가 사법부가 아닌, 법관 개개인과 재판이라는 시각도 있다.



조 대법원장 탄핵 추진을 우려하는 의견은 법원 바깥으로도 확산하고 있다. 대한변호사협회가 지난 24일 “헌법상 삼권분립과 사법권 독립의 관점에서 우려를 표하며 신중한 재고를 촉구한다”는 입장을 밝힌 데 이어, 아시아·태평양법률가단체(LAWASIA·로아시아)와 세계변호사협회(IBA)도 연달아 이를 지지하는 성명을 냈다.

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