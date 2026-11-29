조국혁신당 신장식 대표는 29일 “반개혁 지역구에 선명한 개혁 일꾼을 내겠다. 수도권과 호남부터 교체 선수 명단을 공개하겠다”며 사실상 2028년 총선에서 더불어민주당을 상대로 한 ‘개혁 선명성’ 경쟁에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 당명 개정 작업 착수에 이어 자강·독자 노선을 걷겠다는 뜻을 강조하며 진보 진영 대표 주자 자리를 놓고 민주당과 겨루겠다는 것이다.

조국혁신당 신장식 대표가 지난 26일 국회 본청 앞 천막에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

신 대표는 창당 1000일을 맞아 국회에서 열린 기념대회에서 “혁신당은 자강의 바다로 나아가자. 혁신당이 스스로 강해지는 것이야말로 진영 전체에 새로운 에너지를 불어넣는 길”이라며 ‘제2 창당’을 선언했다. 민주당에 대해서는 연대와 통합에 무능하고 내란 청산과 개혁 앞에서는 무기력하다며 질타했다.



신 대표는 민주당 일부 현역 의원들을 “반개혁 정치인”으로 규정하고 내년 3월3일까지 ‘선수 교체’가 필요한 30곳에 거점을 마련하겠다고 했다. 수도권과 호남부터 명단을 공개하고 민주당 우세 지역에 경쟁 후보를 내겠다는 것이다. 신 대표는 “당명, 로고, 상징색 싹 바꾸겠다”고도 밝혔다. 민주당의 미래대응기금과 메가프로젝트에 대해서도 “혁신당은 자동문도, 거수기도 될 생각이 추호도 없다”며 각을 세웠다.



문재인 전 대통령은 이날 대독 축사에서 “민주개혁 진영이 흔들림 없이 하나가 돼야 한다”고 강조했다. 문 전 대통령은 이재명정부의 성공과 민주개혁 정권 재창출을 위해 힘을 모아야 한다며 혁신당에 민주당과의 연대·통합을 주저하지 말고 진영 단결의 가교 역할을 해달라고 당부했다. 우원식 의원도 대독 축사에서 개혁은 각자의 선명함만으로 완성되는 것이 아니라며 양당의 건강한 경쟁과 협력을 주문했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지