라이칭더 대만 총통의 중간평가이자 2028년 대선의 전초전으로 꼽히는 대만 지방선거에서 야당인 중국국민당(국민당)이 집권 민주진보당(민진당)에 한 곳 차이로 신승했다. 직전 2022년 지방선거에서 참패했던 민진당은 승리 지역을 크게 확대하며 지방정부 기반을 넓혔다.



28일 대만 방송사 TVBS에 따르면 이날 선거를 치른 22개 시·현에서 라이 총통이 이끄는 ‘친미·반중’ 성향 민진당은 타이중·타이난·가오슝 등 10곳에서 당선자를 냈고, 정리원 주석이 이끄는 ‘친중’ 성향 국민당은 타이베이·신베이·타오위안 등 11곳에서 승리를 거뒀다. 신주시장에는 무소속 가오훙안 후보가 당선됐다.

시민들이 28일(현지시간) 대만 수도 타이베이에서 대형 화면으로 전국 지방선거 개표 방송을 지켜보고 있다. 대만은 이날 22개 시·현에서 시장·현장과 지방의원 등 9개 직군의 지방 공직자를 한꺼번에 뽑는 선거를 치렀다. 시·현 단체장 선거에서는 국민당이 11곳, 민진당이 10곳을 차지했다. 타이베이=로이터연합뉴스

대만 매체 천하잡지는 민진당이 1997년 지방선거(12곳)에 이어 역대 두 번째로 좋은 성적을 거뒀다며 예상을 뛰어넘은 결과라고 평가했다. 민진당은 2022년 선거에서 시·현 5곳을 차지하는 데 그쳐 사상 최악의 성적을 거뒀다. 차이잉원 당시 총통은 선거 패배의 책임을 지고 민진당 주석직에서 물러났다.



선거 결과를 놓고 대만 양당 당수가 보인 첫 반응도 대조적이다. 라이 총통은 이날 타이베이 민진당 당사에서 기자들을 만나 “우리는 선거 결과가 국민의 가장 진실한 목소리를 반영하고 있음을 더 깊이 깨달았다”며 이번 선거 성적을 긍정적으로 평가했다. 반면 국민당 정 주석은 기자회견 입장문에서 “선거 결과가 기대에 미치지 못했다”고 밝혔다. 정 주석은 사법 개입을 일부 지역의 패인으로 지목하면서도 지역 내 갈등을 봉합하고 당내 단결을 이뤄야 한다고 강조했다.

웃으면서 민진당사 입장하는 라이칭더 대만 총통. 로이터 연합뉴스

라이 총통으로서는 입법원(국회) 전체 113석 가운데 민진당이 51석에 그친 여소야대 국면과 중국의 직간접적인 견제 속에서도 남쪽에 국한됐던 지방 권력 구도를 중부와 북부로 확장하는 데 어느 정도 성과를 거뒀다는 점에서 2028년 대선·총선 준비에 탄력을 얻었다는 관측이 제기된다.



이목이 쏠린 수도 타이베이와 최대 인구(400만명) 도시인 신베이에서는 국민당 아성을 무너뜨리는 데 실패한 것은 라이 총통의 한계로 지적된다. 타이베이시장은 장제스 대만 초대 총통의 증손자인 국민당 장완안 후보(현 시장)가 53.7%의 지지(약 78만표)를 얻어 득표율 45.7%(약 66만4000표)인 민진당 선보양 후보를 여유 있게 꺾고 재선에 성공했다. 민진당은 라이 총통이 직접 유세에 나서고 당 차원에서도 고령 농민 보조금 등 혜택성 정책을 선거전에 투입했지만 패배했다. 신베이시장도 2005년 국민당에 단체장 자리를 내준 이후 이긴 적이 없다. 대만 매체 연합보는 “녹색 진영(민진당 진영)이 집정(집권)의 병폐를 즉시 반성하고 민의의 향방을 파악하지 못한다면, 2028년 선거에서도 여전히 고전할 것”이라고 평가했다.

패배 인정하는 선보양 민진당 타이베이시장 후보. AP=연합뉴스

민진당의 약진은 양안 관계에도 영향을 줄 것으로 보인다. 왕젠민 푸젠성 민난사범대 대만문제 전문가는 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “국민당이 집권하는 시·군이 줄면 중국 본토 간 교류에 부정적 영향을 미칠 수 있다”고 말했다.



대만 선거 결과에 대해 중국은 양안(중국과 대만) 통일의 대세는 막을 수 없다는 입장을 밝혔다. 29일 중국중앙(CC)TV에 따르면 장한 중국 국무원 대만사무판공실 대변인은 기자와의 문답 형식으로 발표한 입장에서 “대만의 정치 구도가 어떻게 변화하더라도 양안은 반드시 통일해야 하고 필연적으로 통일될 것이라는 역사적 대세는 더더욱 막을 수 없다”고 밝혔다. 이에 대만의 대(對)중국 정책 담당기구인 대륙위원회는 “중국 당국은 대만의 민주주의 체제와 주민들의 선택을 존중해야 한다”고 맞섰다.



한편, 지방선거와 함께 이뤄진 탈원전 정책(비핵가원) 폐지 국민투표는 찬성 61.99%, 반대 38.01%로 가결됐다. 이번 국민투표는 인공지능(AI) 기술의 폭발적 성장과 탄소 중립이라는 과제에 직면한 상황에서 원자력 발전이 필요하다는 취지로 국민당이 추진했다.

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