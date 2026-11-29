도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 참패 이후에도 ‘마이웨이’ 행보를 지속하고 있다. 화합을 강조해야 할 명절 추수감사절에 특정 민족과 정치적 반대자, 언론인 등을 겨냥해 멸시와 조롱을 담은 ‘분열의 메시지’를 내놓은 것이다.



트럼프 대통령은 추수감사절 당일인 지난 26일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리나라를 위대하게 만들기 위해 그토록 열심히 일해 온 모든 미국 애국자에게 행복한 추수감사절을!”이라고 적었다. 하지만 두 번째 문장부터는 조롱의 연속이었다.

지난 11월26일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 멜라니아 트럼프 영부인이 플로리다 팜비치에서 열린 추수감사절 행사에서 마라라고 군인들과 대화하고 있다. AP=연합뉴스

트럼프 대통령은 먼저 “선거 직전 가짜 경제 수치를 발표하고 3주나 늦은 어제서야 이를 바로잡은 사람들에게도 행복한 추수감사절을 기원하고 싶다”고 했다. 미국의 경제성장률이 전날 3.4%에서 4.3%로 상향 조정된 것을 두고 한 말이다. 이어 “우리나라를 급진 극좌로 끌고 가기 위해 그토록 열심히 노력한 사람들, 우리의 사법 체계를 샤리아(이슬람 율법)로 바꾸려는 사람들에게도 매우 행복한 추수감사절을 기원한다”, “우리나라 소말리아계 인구 중 직업이 있고 정부 지원을 받지 않으면서 실제로 일할 의사가 있는 2%에게 감사하고 싶다. 나머지는 즉각 쫓아내야 한다”고도 적었다. 트럼프 대통령은 자신의 백악관 개조 공사를 비판하는 기자와 시민들을 “오물과 먼지, 관리 소홀과 부패를 이해하지 못하는 사람들”이라고 지적하기도 했다.



트럼프 대통령은 추수감사절 전날인 25일엔 과잉생산 관세를 강행했다. 관세가 고물가의 원인으로 지목되면서 선거 패배의 원인이 됐다는 판단하에 여당에서도 반대의 목소리가 나오지만, 트럼프 대통령은 아랑곳하지 않고 있다. 공화당 내에선 관세정책을 고수하다간 2028년 대선과 의회 선거도 위태롭다는 위기감이 커지고 있다.

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