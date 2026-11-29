지난 27일 임명안이 재가된 이용철 신임 법무부 장관이 새로운 형사사법체계 안착을 최우선 과제로 꼽았다.



이 장관은 29일 언론에 공개한 임명 소감문에서 "78년 만의 형사사법체계 대전환의 시기에 법무부 장관에 임명돼 막중한 책임감을 느낀다"고 밝혔다.

이용철 신임 법무부 장관. 연합뉴스

이어 "새로운 형사사법체계 안착을 최우선 과제로 삼고, 국민을 위한 법치, 인권을 존중하는 법무행정을 이루겠다"고 다짐했다.



이 장관은 또 "국민의 목소리를 겸허히 듣고 국민의 눈높이에 맞춰 사법정의 구현과 인권보호 및 국민안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



청와대는 이재명 대통령이 27일 이 장관의 임명안을 재가했다고 이날 공지했다.



이에 따라 전임 정성호 장관이 8월 26일 물러난 뒤 3개월여 만에 장관 공백이 해소됐다.



앞서 이 장관은 인사검증 과정에서도 검찰개혁으로 인한 검찰청 폐지와 공소청 및 중대범죄수사청(중수청) 신설 등 새로운 형사사법체계를 무사히 안착시키는 것을 중요한 과제로 언급한 바 있다.



이 장관은 30일 오전 9시 국립서울현충원에 방문해 참배한 뒤 10시 정부과천청사 법무부로 출근해 업무를 본격 시작한다.



취임식은 같은 날 오전 11시 열린다.

<연합>

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