먼저 현대모비스의 기업PR 캠페인에 뜻깊은 상을 주신 관계자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이번 수상은 현대모비스가 추구하는 미래 모빌리티의 비전과 가치를 많은 분들께 전달할 수 있었다는 점에서 더욱 의미 있게 생각합니다.

오늘날 모빌리티 산업은 그 어느 때보다 빠르게 변화하고 있습니다. 자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 다양한 기술이 융합된 새로운 생활 공간으로 진화하고 있으며, 우리가 상상해 온 미래의 이동 경험도 점차 현실이 되어가고 있습니다.

현대모비스는 이러한 변화의 중심에서 자율주행과 전동화, 운전자 편의 기술 등 미래 모빌리티를 구성하는 핵심 기술을 발전시키며, 더욱 안전하고 편리한 이동의 미래를 만들어가고 있습니다.

현대모비스 기업PR 캠페인은 이처럼 빠르게 발전하는 기술 속에서도 변하지 않아야 할 본질적인 가치에 주목했습니다. ‘세상이 바뀌어도 지켜야 할 건 변하지 않습니다’ 라는 메시지를 통해, 기술의 진화가 궁극적으로 지향해야 할 것은 사람의 안전과 더 나은 일상이라는 점을 이야기하고자 했습니다.

특히 이번 인쇄광고에서는 차량 전면 유리를 새로운 정보 전달 공간으로 확장시킨 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이 기술을 통해, 미래 모빌리티가 가져올 변화를 일상적인 주행 장면 속에 담아냈습니다. 첨단 기술을 어렵고 복잡한 설명이 아닌 누구나 쉽게 공감할 수 있는 모습으로 표현함으로써, 현대모비스의 기술이 우리의 삶과 얼마나 가까이 연결되어 있는지를 보여주고자 했습니다.

현대모비스가 만들어가는 미래는 단순히 더 많은 기술이 적용된 모빌리티가 아닙니다. 기술을 통해 사람과 이동의 가능성을 넓히고, 누구나 안심하고 누릴 수 있는 새로운 모빌리티 경험을 제공하는 것입니다.

●심사위원 서구원(한양사이버대 광고미디어학과 명예교수) 박찬준(세계일보 상무)

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