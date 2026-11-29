LA 인근 해상 규모 5.0 지진. 미국 지질조사국(USGS) 홈페이지 캡처

미국 로스앤젤레스(LA) 인근 해상에서 규모 5.0의 지진이 발생해 공항과 산업시설 등에서 소동이 벌어졌다.

착륙하던 여객기가 긴급 재이륙해 상공을 선회하고 공항 터미널 유리창이 파손되는 등 피해가 잇따랐지만, 현재까지 인명 피해나 건물의 구조적 손상은 보고되지 않았다.

28일(현지시간) 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이날 오전 9시30분께 허모사 해변 부두 서쪽 약 5㎞ 지점에서 규모 5.0의 지진이 발생했다. 진원의 깊이는 12.2㎞로 파악됐다.

본진 발생 이후에도 지진이 이어졌다. 오전 11시41분께 진앙 인근에서 규모 4.5의 여진이 발생하는 등 규모 2.5 이상의 여진이 10여 차례 관측됐다.

미국 국립쓰나미경보센터(NTWC)는 이번 지진으로 쓰나미가 발생할 위험은 없다고 평가했다.

인근 지역에서는 진도 5 수준의 진동이 감지됐다. 대다수 주민이 흔들림을 느낄 수 있고 창문이나 그릇 등이 깨질 수 있는 수준이다.

지진의 여파는 공항에서도 나타났다. AP통신과 LA타임스 등에 따르면 진앙에서 약 10㎞ 떨어진 LA 국제공항(LAX)에서는 착륙을 시도하던 델타항공 1972편이 관제탑으로부터 강진 발생을 알리는 긴급 연락을 받고 다시 상승했다. 항공기는 약 30분간 LA 시내 상공을 선회한 뒤 오전 10시께 활주로에 착륙했다.

팝스타 리조도 지진 발생 당시 비행기가 착륙 중이었다고 전했다. 그는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "말 그대로 바퀴가 땅에 닿는 순간 휴대전화로 (지진) 알림을 받았다"고 적고 주의를 당부했다.

공항 터미널 보안검색대 인근에서는 유리창 일부가 파손돼 공항 이용객들이 대피하는 소동도 벌어졌다.

엘세군도에 있는 셰브런 정유시설에서는 이상 상황을 감지한 자동 비상 가스소각 작업이 진행되면서 검은 연기가 치솟았다. 소방당국도 현장에 출동해 상황을 확인했다.

LA 소방국은 관내 106개 소방서 인력을 동원해 주요 기반시설을 점검하고 지진 대응 체제에 들어갔다. 이후 부상자나 건물의 구조적 피해가 보고되지 않자 대응 체제를 종료했다.

지진학자인 루시 존스 캘리포니아공대(Caltech) 연구원은 이번 지진을 두고 "LA 지역에서 상당히 오랜만에 발생한 대규모 지진"이라면서도 큰 피해가 발생할 가능성은 낮다고 평가했다.

이번 지진은 LA카운티와 오렌지카운티를 포함한 대도시권에서 12년 만에 발생한 최대 규모 지진으로 알려졌다. 앞서 2014년 오렌지카운티 브레아시 인근에서는 규모 5.1의 지진이 발생했다. LA 북서쪽 외곽인 벤투라카운티에서도 2023년 규모 5.1의 지진이 관측된 바 있다.

LA를 비롯한 캘리포니아 해안 지역은 태평양판과 북아메리카판의 경계를 이루는 샌앤드레이어스 단층대와 인접해 지진 활동이 잦은 지역이다.

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