인천시 옹진군 대초지도 인근 해상에서 선박 충돌사고가 발생해 어선 1척이 침몰하고 선원 1명이 실종됐다.



29일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 8시 30분께 인천 대초지도 북쪽 해상에서 300t급 예인선에 의해 예인 중이던 3천t급 부선과 9.77t급 어선이 충돌했다.

인천해양경찰서(서장 장대운)는 29일 오전 8시 30분께 대초지도 인근 해상에서 발생한 예인선과 어선 간 충돌 사고와 관련해 어선의 제원과 승선원 현황을 확인하고 실종된 승선원 1명 수중 수색을 하고 있다. 인천해경 제공

이 사고로 어선이 침몰하고 배에 혼자 타고 있던 선원이 실종돼 해경과 해군이 수색 작업을 벌이고 있다.



사고 당시 예인선은 길이 86m, 너비 27m의 부선을 끌고 모래 채취를 위한 목적지로 이동 중이었던 것으로 조사됐다.



해경은 부선 좌현에서 어선과의 충돌 흔적을 확인했으며, 예인선에는 5명, 부선에는 2명이 승선하고 있었던 것으로 파악했다.



해경과 해군은 실종된 어선 선원 1명을 찾기 위해 해경 경비함정 10척, 해경구조대·특공대, 해경헬기, 해군 지원함정 5척, 해군 헬기 등을 투입해 수색·구조 작업을 진행 중이다.



해경은 해양오염을 비롯한 추가 피해가 발생하지 않도록 사고 해역에 대한 안전관리를 강화하고 관계자 진술 등을 토대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.

<연합>

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