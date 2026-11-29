법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 시험 부정행위 의혹 고발 사건을 수사 중인 경찰이 이씨가 생전에 사용하던 스마트폰을 확보했다. 경찰은 휴대전화를 디지털포렌식해 인공지능(AI) 사용 흔적과 외부 조력자 개입 여부 등을 조사할 예정이다.

29일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근 이씨가 살던 집과 유가족 집을 압수수색 하는 과정에서 이씨의 스마트폰을 확보해 디지털포렌식 분석을 앞두고 있다.

리트 만점자 故 이진우 씨(왼쪽)가 사망 전인 지난 19일 서울 강동구 한 숙박업소 인근에서 이동하는 모습이 폐쇄회로(CCTV) 영상에 보이고 있다. 유튜브 캡처·연합뉴스

앞서 지난 26일 강제수사에 나선 경찰은 이씨가 부정행위를 저질렀는지, 저질렀다면 범행 수법은 무엇인지 등을 파악하기 위해 이씨의 유품과 작년 수능 시험지 등을 확보했다.

경찰은 공범이 있었는지 여부와 숨진 당일의 행적 등도 들여다볼 예정이다.

압수수색 영장에서 경찰은 이씨와 ‘성명불상의 공범’을 피의자로 적시했다. 적용 혐의는 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해, 사기 등이다.

2013년 수능에서 전 영역 6∼8등급의 낮은 성적을 받았던 이씨는 2024년 수능 성적으로 고려대 정치외교학과에 합격하고 작년에는 전 과목 1등급을 받아 서울대 치대에 입학했다.

올해 리트시험에서는 만점을 받으면서 AI를 이용한 부정행위 의혹이 불거지자 이씨는 올해 수능 국어 문제 공개 검증을 공언했다. 하지만 수능 당일인 지난 19일 현장에 모습을 드러내지 않았고 그날 오후 강동구 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지