중등도 이상의 아토피피부염과 류마티스관절염 치료에 사용되는 ‘우파다시티닙’은 빠른 증상 개선 효과를 보이지만, 일부 환자에서는 콜레스테롤 수치가 높아질 수 있어 투약 시 혈액검사를 통한 관리가 필요하다는 연구결과가 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

중등도 이상의 아토피피부염과 류마티스관절염 치료에 사용되는 경구 치료제 ‘우파다시티닙’을 복용하면 일부 환자에서 콜레스테롤 수치가 높아질 수 있어 투약 전후 혈액검사를 통한 관리가 필요하다는 연구 결과가 나왔다.

연구진은 치료 전 지질 수치를 확인하고 복용 초기부터 정기적으로 추적 검사하는 것이 중요하다고 강조했다.

29일 서울아산병원에 따르면 피부과 원종현 교수와 김경훈 레지던트, 내분비내과 고은희 교수팀은 우파다시티닙을 12주 이상 복용한 한국인 환자 216명의 진료 기록을 분석했다. 그 결과 복용 초기부터 총콜레스테롤과 HDL 콜레스테롤 수치가 증가한 것으로 나타났다.

LDL 콜레스테롤은 복용 4주 차에 일시적으로 증가했지만, 이후에는 통계적으로 유의한 증가가 나타나지 않았다고 연구팀은 설명했다.

LDL 콜레스테롤은 혈관 벽에 쌓여 동맥경화를 유발할 수 있어 ‘나쁜 콜레스테롤’로 불린다. HDL 콜레스테롤은 혈관 등에 남은 콜레스테롤을 간으로 운반해 ‘좋은 콜레스테롤’로 알려져 있다.

그러나 HDL 수치가 높아졌다고 심혈관질환 위험이 반드시 낮아지는 것은 아니다. LDL 등 다른 지질 수치와 환자의 전반적인 건강 상태를 함께 고려해야 한다.

우파다시티닙은 기존 임상시험에서도 콜레스테롤 수치 증가가 보고됐지만, 아시아 환자의 실제 진료 데이터를 바탕으로 한 연구는 부족했다.

이에 연구팀은 2020년부터 2023년까지 서울아산병원에서 우파다시티닙을 복용한 아토피피부염 환자 62명과 류마티스관절염 환자 154명을 대상으로 치료 전부터 복용 후 24주까지 콜레스테롤 수치 변화를 살폈다.

분석 결과, 복용 4주 후 총콜레스테롤은 치료 전보다 평균 26.4mg/dL, HDL 콜레스테롤은 평균 9.2mg/dL 증가했다. 두 수치의 증가 양상은 24주까지 이어졌다.

반면 LDL 콜레스테롤은 복용 4주 후 평균 9.0mg/dL 증가했지만, 12주와 24주에는 치료 전과 비교해 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않았다. 중성지방 역시 뚜렷한 변화가 없었다.

실제 진료 과정에서 콜레스테롤 관리를 위해 추가 치료를 받은 환자도 있었다. 기존에 지질강하제를 복용하지 않았던 환자 193명 가운데 28명(14.5%)이 우파다시티닙 복용 후 콜레스테롤을 낮추는 약을 새롭게 처방받았다.

이상지질혈증으로 우파다시티닙 복용을 중단한 환자는 한 명도 없었다. 연구진은 콜레스테롤 수치가 상승하더라도 이를 이유로 일률적으로 치료를 중단하기보다는 환자별 심혈관질환 위험도를 고려해 관리해야 한다고 설명했다.

이번 연구는 한국인 환자에서도 치료 초기부터 지질 수치를 확인하고, 이후 표준 이상지질혈증 진료지침과 환자의 심혈관질환 위험도에 따라 관리할 필요가 있음을 보여준다는 게 연구진의 설명이다.

원종현 교수는 “실제 진료에서 우파다시티닙 복용 후 콜레스테롤 수치가 높아지는 환자들을 경험했지만, 한국인 환자에서 이러한 변화가 어떤 양상으로 나타나는지에 대한 근거는 부족했다”며 “이번 연구를 통해 치료 초기부터 지질 수치를 확인하고 환자별 심혈관질환 위험도에 맞춰 관리하는 것이 중요하다는 점을 확인했다”고 말했다.

이번 연구는 지질대사 및 관련 질환 분야 국제학술지 ‘지질과 건강·질병(Lipids in Health and Disease)’에 게재됐다.

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