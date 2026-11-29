인천시의회 현직 의원이 회의장 내에서 소방공무원들을 향해 ‘놈·놈’이라며 언성을 높인 사실이 알려지면서 소방 노조가 반발하고 나섰다. 그러자 해당 시의원이 속한 상임위원회는 “사실과 다른 내용이 일방적으로 확산되고 있다”며 유감을 표했다.

전국공무원노동조합 인천소방지부는 28일 성명을 내 “우월적 지위를 악용해 공직자의 존엄성과 인격을 유린한 시의원의 안하무인격 태도에 분노와 경악을 금할 수 없다”며 “공직사회를 능멸한 시의원은 즉각 사죄하고 사퇴하라”고 촉구했다.

노조에 따르면 이번 사건은 지난 26일 시의회 정례회 때 행정안전위원회 회의장에서 일어났다. 성명을 보면 A 시의원은 “소방 화이팅”이라고 외친 뒤 따라 하지 않는 인천소방본부 간부들을 향해 “하는 놈은 뭐고, 안 하는 놈은 뭐냐. 화이팅 다시 해”라고 말한 게 발단이 됐다.

노조는 “A 의원은 시민이 지켜보는 공식적인 자리에서 공직자를 향해 ‘놈’이라 칭하며 인격을 유린했다”면서 “인천 소방공무원 전체에게 씻을 수 없는 상처를 남긴 명백한 폭력이자 심각한 모독”이라고 비판했다.

이어 “소방공무원은 화마와 재난 현장에서 목숨을 걸고 생명을 지키는 시민의 봉사자일뿐 시의원 개인의 하인이나 하급자가 아니다. 훼손된 명예와 존엄성이 회복될 때까지 모든 수단을 동원해 끝까지 투쟁하겠다”고 덧붙였다.

이에 시의회 측은 사실과 다르다고 반박했다. 행안위는 입장문에서 “배석했던 위원회 참석자들이 들은 표현은 ‘한 사람들은 뭐고, 안 한 사람들은 뭐지’란 취지였다”고 해명했다.

그러면서 “발언은 공식 회의 개의 전 이뤄져 속기록으로 남아 있지 않다”면서 “특정 표현을 사실인 것처럼 단정해 공표하고, 이를 기정사실화해 인격모독으로 몰아간 것은 매우 일방적이고 무책임한 대응”이라고 주장했다.

또 “A 의원은 소방공무원들에 대한 평소의 존중과 격려 뜻에서 ‘화이팅’ 구호를 함께 외치자고 한 것이다. 충분한 확인과 책임 있는 검토없이 상대를 매도하고 조직 간 대립을 부추겨서는 안 된다”고 밝혔다.

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