초고가 주택이 밀집한 강남 3구(강남·서초·송파구)에서 시작된 서울 아파트값 하락세가 한강변 아파트 등으로 번지자 정부가 “하향 안정세가 점차 확대되는 양상”이라며 추가 공급대책과 함께 부동산 시장이 안정화할 것이라고 내다봤다. 다만 전세 가격이 급등하고, 상대적으로 집값이 싼 지역의 매매 가격은 상승세가 여전해 세입자와 무주택 서민층의 주거 부담이 가중되고 있다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스1

김이탁 국토교통부 1차관은 지난 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘주택공급 정례브리핑’에서 “최근 서울 아파트 매매가격은 강남권을 중심으로 하락세가 이어지고, 다른 지역에서도 상승폭이 축소되는 등 전반적으로 상승세가 둔화하고 있다”며 “특히 이번 주 서울 아파트 매매가격 변동률은 0.01%로 94주 만에 최저고 서울 내 9개 자치구가 하락을 기록하는 등 하향 안정세가 점차 확대되는 양상”이라고 말했다. 김 차관은 “이달 25일 기준 서울 아파트 매매 매물은 약 8만 3000건으로 연초보다 45.6% 증가했다”며 “정부는 이런 시장 안정 흐름이 더욱 확고하게 자리 잡을 수 있도록 주택공급에 한층 속도를 내겠다”고 덧붙였다.

서울 아파트 매매가격 상승 폭은 6주째 둔화 흐름을 이어오고 있다.

한국부동산원이 공개한 11월 넷째 주(11월 23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.01% 상승했다. 전주의 상승폭(0.03%)과 비교하면 0.02%포인트 낮아졌다. 10월 셋째 주(0.13%)부터 상승폭이 줄면서 보합권에 근접하고 있다. 강남3구와 강동구가 포함된 동남권은 전주보다 0.32% 떨어지며 하락 폭을 키웠다. 송파(-0.50%), 강남(-0.34%), 강동(-0.03%)은 전주 대비 내림 폭을 확대했다. 서초(-0.31→-0.30%)는 내림 폭이 다소 좁혀졌다.

강남구는 대치·압구정 대단지 위주로, 서초구는 반포·잠원을 중심으로 하락한 것으로 나타났다.

한강벨트권에서는 광진과 영등포가 각각 0.01% 내리며 하락 전환했다. 성동(-0.01%)은 3주째, 용산(-0.03%)과 동작(-0.01%)은 2주째 내림세를 이어갔다. 서울 25개 자치구 중 하락 지역은 직전 주 7곳에서 9곳으로 늘었다.

김이탁 국토교통부 1차관이 지난 26일 정부서울청사에서 열린 주택공급 정례브리핑에서 발언하고 있다. 국토교통부 제공

다만, 강북권(14개구) 매매가격은 성북(0.33%), 노원(0.27%), 서대문(0.25%)을 포함해 전체적으로 0.15% 상승했다. 서울 전체적으로 정주 여건이 괜찮은 대단지, 역세권 중심의 상승이 나타난 가운데 일부 지역에서는 하락 계약이 체결되는 등 지역별 상승·하락이 혼재됐다고 부동산원은 설명했다.

김 차관은 ‘번지는 하락세에도 불구하고 외곽 일부가 여전히 상승하는 걸 어떻게 보느냐’는 질문에 “좀 더 두고 보시면 되지 않을까 생각한다”며 하향 안정화에 대한 자신감을 드러냈다.

집값과 달리 전셋값이 고공행진을 이어가는 건 정부 입장에서도 부담스러울 수밖에 없을 것으로 보인다. 특히, 올해 수도권 전세가격은 서울 지역 상승률이 10%에 육박하고, 경기와 인천 전셋값도 가파른 상승세를 보이며 전역이 들썩거리는 모양새다. 한국부동산원에 따르면, 11월 넷째 주 기준 올해 수도권 아파트 전셋값 누적 상승률은 7.52%로, 지난해 같은 기간(1.66%)의 4.5배에 달했다.

서울은 올 들어 9.58% 올라 지난해 동기(2.92%)의 3배를 넘었다. 경기도 지난해 1.40%에서 올해 7.04%로 5배가량 올랐고, 지난해 같은 기간 0.13% 하락했던 인천마저 올해 4.97%로 껑충 뛰었다.

서울에선 상대적으로 주거비 부담이 낮았던 강북 지역의 전셋값 급등세가 두드러졌다. 성북구가 16.92%로 서울 25개 자치구 중 가장 높은 상승률을 기록했고 노원구(16.03%), 도봉구(12.89%), 강북구(12.47%)가 뒤를 이었다. 가뜩이나 전셋값 부담을 못이겨 좀 더 싼 지역을 찾아 온 임차인들이 신음을 낼 수밖에 없는 대목이다.

경기에선 지난해 같은 기간 전셋값이 6.48% 하락했던 광명시가 올해 16.65% 오르며 급반전했고, 화성시 동탄구(16.54%), 용인시 기흥구(14.64%), 하남시(12.77%), 수원시 영통구(12.76%) 등 서울 접근성이 양호하거나 반도체 산업을 중심으로 풍부한 배후 수요를 갖춘 지역의 상승세가 가팔랐다. 인천에선 송도가 있는 연수구(7.81%)를 비롯한 부평구(4.50%), 남동구·계양구(각 4.36%) 등의 오름폭이 컸다.

서울 아파트 매매·전세 시장이 이처럼 엇갈린 흐름을 보이는 건 집값 전망이나 대출 규제 등에 따라 관망세로 돌아설 수 있는 매매 수요와 달리 실거주 목적의 임차 수요는 쉽게 줄어들지 않기 때문이다. 전세의 경우 서울 전역의 토지거래허가구역 지정과 대출 규제, 실거주 1주택자 중심의 세제 혜택 등에 따른 매물 부족과 맞물려 가격 상승 압력은 더 커질 수 있다는 관측이 나온다. 이 같은 서울의 압력은 풍선효과처럼 서울과 가까운 수도권 선호 지역의 전셋값 상승을 부추길 가능성이 크다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “수원 등 경기 남부 인기 주거지역의 가격 강세가 이어지면서 임대차 계약 만기가 돌아온 세입자들이 인근 지역으로 이동하는 모습을 보이고 있다”며 “인천과 경기 서부 지역도 전월세 매물이 매우 부족한 상황”이라고 했다.

한편, 정부는 내년 수도권 공공분양 3만5000가구와 공공임대 2만1000가구 합쳐 5만6000가구 입주자를 모집할 계획이다. 최근 5년 연평균 모집 물량의 2배 수준이자 올해 전망치보다 약 44% 많은 규모다. 서울에 3000호, 경기도에 2만7000호, 인천에 5000호의 공공분양이 이뤄질 예정이다. 3기 신도시 남양주왕숙(6800호)과 수원당수(3200호) 등에서 분양을 진행하고, 서울 쌍문역·방학역과 인천 제물포역 등 도심 공공주택 복합사업 3800호도 처음 모집하기로 했다.

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