천주평화연합(UPF)과 ㈜세일여행사 관계자, 초·중·고등학생과 재한외국인 등 90여 명의 봉사자들이 지난 28일 서울 성북구 북정마을에서 ‘따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동’을 시작하기에 앞서 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. 천주평화연합 제공

29일 천주평화연합(UPF·회장 김석진)은 지난 28일 서울 성북구 북정마을 일대에서 ‘따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동’을 진행했다고 밝혔다.

㈜세일여행사의 후원으로 지난해 정릉3동에 이어 2년째 마련된 이번 행사는 겨울철 난방에 어려움을 겪는 어르신과 에너지 취약계층 9가구의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 추진됐다. 이날 현장에는 초·중·고등학생과 성북구 주민, 평화대사협의회 회원, 재한외국인회 회원 등 90여 명이 동참해 연탄 3100장과 쌀 100kg을 전달했다.

봉사에 앞서 열린 전달식은 정효연 UPF 조직국장의 사회로 진행됐다. 김석진 UPF 회장은 “오늘 우리는 좋은 일을 하기 위한 봉사자가 아니라 마땅히 해야 할 일을 하기 위해 모였다”며 “우리가 나르는 연탄이 어르신들의 건강한 겨울나기에 힘이 되는 따뜻한 사랑의 선물이 되길 바란다”고 말했다.

지난 28일 서울 성북구 북정마을에서 열린 연탄나눔 봉사활동에서 봉사자들이 에너지 취약계층 가구에 전달할 연탄을 손에서 손으로 옮기고 있다. 천주평화연합 제공

김중수 ㈜세일여행사 대표이사는 “3.65kg의 연탄 한 장에 우리 모두의 36.5도 따뜻한 마음을 담아 365일 이웃을 사랑하고 기억하자”며 “오늘 우리 손에는 검은 연탄 가루가 묻겠지만 이웃의 마음에는 따뜻한 사랑과 희망이 남을 것”이라고 전했다.

김시정 성북동주민센터 보건복지지원팀장은 “뜻깊은 연탄 나눔 행사를 마련해 주신 천주평화연합과 세일여행사에 감사드린다”며 “봉사자들이 전해 준 연탄 한 장 한 장이 성북동 주민들에게 따뜻한 겨울을 날 수 있는 힘이 되고, 여러분의 사랑도 깊이 전해질 것”이라고 화답했다.

천주평화연합(UPF)과 ㈜세일여행사 관계자들이 지난 28일 서울 성북구 북정마을에서 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성품(연탄 3100장·백미 90kg) 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 천주평화연합 제공

전달식을 마친 봉사자들은 4개 조로 나뉘어 본격적인 배달에 나섰다. 가파른 구간을 맡은 봉사자들이 먼저 비탈길을 올랐고, 좁은 골목길에는 가족과 함께 나온 초등학생부터 어르신까지 세대를 넘어 나란히 줄을 섰다. 큰 장갑을 끼고 두 손으로 연탄을 조심스레 건네는 아이와 뒤에서 묵묵히 손길을 보태는 어르신의 얼굴에는 까만 검댕과 함께 연신 웃음꽃이 피었다.

천주평화연합은 앞으로도 세일여행사와 함께 지역사회 취약계층을 위한 연탄 나눔과 동행 활동을 꾸준히 이어갈 계획이다.

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