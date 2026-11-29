노소영 아트센터 나비 관장(왼쪽), 최태원 SK그룹 회장. AI(인공지능)를 활용하여 합친 사진. 연합뉴스

노소영 아트센터 나비 관장이 재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다는 최태원 SK그룹 회장의 화해권고 요청을 정면으로 거부했다.

30일 법조계에 따르면 노 관장 측은 지난 25일 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 ‘화해권고 결정 요청에 대한 반대 의견서’를 제출했다. 최 회장 측이 파기환송심에서 산정된 재산분할금 9440억원을 전액 지급하겠다며 법원에 화해권고를 요청한 지 이틀 만이다. 노 관장 측은 같은 날 입장문을 내고 “최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.

화해권고 결정은 재판부가 당사자에게 합의를 권고하는 절차다. 결정문을 송달받은 날로부터 2주 안에 양측이 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 동일한 법적 효력을 갖는다.

◆ “사건의 마침표는 법원 판단”… 37년 혼인 상처 언급

노 관장 측은 의견서에서 ‘사건의 마침표는 반드시 법원 판단이어야 한다’는 점을 분명히 했다. 노 관장 측은 “이 사건의 발단은 전적으로 최태원의 일방적인 선택과 통보에 있다”며 2015년 최 회장이 한 일간지에 편지를 보내 혼외자 존재와 이혼 의사를 공개적으로 밝힌 일을 짚었다.

이어 “SK그룹 경영에 누가 될까 염려하며 가정의 상처를 밖으로 드러내지 않은 채 세 자녀와 함께 오랜 시간 이를 견뎠다”며 “그러나 최태원 자신의 선택으로 온 국민 앞에 낱낱이 드러났다”고 주장했다.

파기환송심 이후 최 회장 측의 소송 태도 변화도 문제 삼았다. 노 관장 측은 “최태원은 상고기간 만료 1분 전인 지난 8월 14일 오후 11시 59분쯤에야 재상고 사실을 알렸다”며 기습 재상고를 지적했다. 또한 “재상고 이후 재산분할 7000억원을 초과하는 부분만 다투겠다며 불복 범위를 축소하더니 석 달도 지나지 않아 돌연 전액을 지급하겠다며 화해권고 결정을 구했다”며 “불복 범위가 그때그때 자신의 사정에 따라 달라졌다”고 비판했다.

반면 노 관장 측이 부대상고를 제기하지 않은 것은 대법원 판결로 분쟁을 종결짓기 위함이었다고 설명했다. 의견서에는 화해권고 요청을 두고 ‘편의만을 위한 일방적인 타협’이라고 규정하며 “37년 혼인의 무게와 그 안에서 노소영이 감내한 시간은 성급한 타협이나 일방 제안으로 정리될 수 없다”는 내용이 담겼다.

이에 최 회장 측은 입장문을 통해 “진정성을 의심하고 요청의 취지를 폄훼한 것에 착잡한 심경”이라며 “화해권고 결정을 요청한 건 분쟁 요소를 완전히 해소하는 것이 좋겠다는 대승적 취지”라고 반박했다.

◆ 핵심 쟁점 된 ‘부제소 조항’과 재상고심 장기화 우려

양측이 평행선을 달리는 또 다른 핵심 이유는 ‘부제소 조항’이다. 부제소 조항은 추후 재산분할이나 관련 분쟁에 대해 추가 소송을 내지 않기로 약속하는 법적 장치다.

노 관장 측은 의견서에서 “숨겨진 재산이 있어 추후 추가 재산분할청구를 차단하려는 의도가 있는 것 아니냐는 의구심이 든다”고 밝혔다. 최 회장의 은닉 재산이 향후 드러나더라도 권리를 행사하지 못하게 묶어두려는 포석이라는 시각이다. 반면 최 회장 측은 “이혼과 재산분할 등 가사 분쟁에서 당사자 합의에 따라 부제소 조항을 두는 것은 일반적”이라는 입장이다.

재판 지연에 따른 유불리 문제도 거론됐다. 노 관장 측은 이미 9440억원을 확보한 최 회장과 달리 “상고심이 길어질수록 노소영은 아무것도 지급받지 못한다”며 소송 기간 중 자금 운용수익을 최 회장만 누리게 된다고 지적했다. 이에 최 회장 측은 화해권고 확정일로부터 7일 이내 전액 지급, 기한 초과 시 연 5% 지연이자 지급 조건을 내걸며 조기 종결 의지를 강조한 것으로 전해졌다.

◆ 2017년 시작된 소송, 9440억원 놓고 대법원 최종 판단으로

노 관장 측이 화해권고를 완강히 거부하면서 두 사람의 재산분할 분쟁은 대법원 최종 판결까지 장기화할 가능성이 커졌다.

2017년 이혼 조정 신청으로 시작된 소송은 1심(위자료 1억원·재산분할 665억원)과 2심(위자료 20억원·재산분할 1조 3808억원)을 거치며 액수가 크게 출렁였다. 작년 10월 이혼 자체는 확정됐으나 재산분할 다툼은 계속됐다. 올해 7월 파기환송심 재판부는 최 회장 보유 SK 주식을 분할 대상에 포함하고 분할 비율을 최 회장 3분의 2, 노 관장 3분의 1로 산정해 9440억원 지급 판결을 내렸다.

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