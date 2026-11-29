건강검진 과정에서 폐암 의심 소견을 놓쳐 환자의 치료 시기를 늦춘 의사에 대해 법원이 수억 원대 손해배상 책임을 인정했다. 뉴스1

건강검진 과정에서 흉부 방사선(엑스레이) 검사 결과를 ‘정상’으로 오판해 환자의 폐암 치료 시기를 놓치게 한 의사가 수억 원대 손해배상을 하게 됐다. 특히 이번 소송의 원고 역시 현직 정형외과 전문의인 것으로 알려져 의료계 안팎의 주목을 받고 있다.

29일 법조계에 따르면 부산지법 민사6부(이상윤 부장판사)는 정형외과 전문의 A씨가 내과 의원을 운영하는 의사 B씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 B씨에게 일시금 3억 5869만 원과 지연이자를 지급하라고 명령했다. 이와 함께 A씨의 생존을 조건으로 2029년 10월까지 매월 171만 8000원을 추가로 지급할 것을 판결했다.

◆ ‘정상’ 소견 1년 뒤 폐선암 4기…전문의 생명 앗아간 오진

사건은 2020년 12월로 거슬러 올라간다. 당시 A씨는 B씨가 운영하는 내과 의원에서 건강검진을 받았고, 흉부 방사선 검사 결과 ‘정상’이라는 통보를 받았다.

그러나 1년 뒤 같은 의원에서 진행한 재검진에서 상황은 급변했다. 양쪽 폐에 다발성 암 전이가 의심돼 추가 정밀검사가 필요하다는 소견이 나온 것이다. A씨는 이듬해인 2022년 1월 서울의 한 상급종합병원에서 정밀검사를 진행했고, 결국 폐선암 4기라는 최종 진단을 받았다.

현재 A씨는 암세포가 뼈까지 전이돼 항암치료를 이어가고 있다. 호흡곤란과 수면장애, 극심한 암성 통증이 겹치면서 정형외과 전문의로서의 의료 활동은 전면 중단된 상태다.

◆ 법원 “평균 261일마다 부피 2배…조기 발견 시 병기 악화 막았을 것”

소송 과정에서 피고 B씨 측은 진단상의 과실 자체는 인정했다. 다만 폐암은 환자마다 진행 속도가 다르고 재발과 전이가 잦아 사망률이 높다는 점을 들어, 조기에 발견했더라도 노동능력을 상실했을 가능성이 있다는 취지로 배상 책임을 다퉜다.

재판부는 B씨 측의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 판결문을 통해 “흉부 방사선 검사 결과 폐 질환을 의심할 수 있는 사정이 있었음에도 검사 결과를 ‘정상’으로 판단한 과실이 있다”고 지적했다. 이어 “원고의 폐암이 1년 이상 방치된 채 진행되었으며, 그동안 폐선암의 병기가 악화해 노동능력이 상실되는 등 원고의 재산상 손해를 발생시킬 개연성이 증명되었다고 봄이 타당하다”고 판시했다.

판단의 근거로는 의학적 통계와 감정의 소견이 활용됐다. 재판부는 폐암의 부피가 평균적으로 2배 커지는 데 261일이 걸린다는 점을 토대로, 2020년 첫 검진 당시 A씨의 암 부피가 2022년 확진 때보다 절반 이하였을 것으로 추정했다. 대학병원 소속 감정의 역시 진단 지연이 전이 및 병기 악화 가능성을 높이는 위험 요인으로 작용했을 개연성을 배제할 수 없다는 의견을 제시한 것으로 전해졌다.

◆ 월 소득 1718만 원 산정…폐암 특성 고려해 책임은 30% 제한

재판부는 A씨가 이번 오진으로 인해 의사로서의 노동능력을 100% 상실했다고 판단했다. 손해배상액 산정의 기준이 되는 A씨의 월 소득은 고용노동부 임금 통계를 적용해 1718만 원으로 책정됐다.

다만 재판부는 배상 책임의 범위를 일부 제한했다. 폐선암 자체가 재발이 흔하고 사망률이 높은 질환인 만큼, 조기에 치료를 시작했더라도 완치되거나 전이가 전혀 발생하지 않았을 것이라고 단정하기 어렵다는 이유에서다. 이에 따라 재판부는 B씨의 최종 배상 책임을 전체 손해액의 30%로 제한하는 판결을 내렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지