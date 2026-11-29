정부가 최근 기후변화로 폭염과 한파가 심해지면서 공공기관 냉·난방 실내온도 기준을 2도씩 완하기로 했다. 앞으로 냉방 기준은 ‘28도 이상’에서 ‘26도 이상’으로 난방은 ‘18도 이하’에서 ‘20도 이하’로 조정된다.

기후에너지환경부는 29일 이 같은 내용의 ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’ 개정안을 내일(30일)부터 시행한다고 밝혔다.

초겨울 날씨가 계속되는 10일 오후 서울 명동거리의 한 옷가게 쇼윈도우에 목도리와 장갑이 진열돼 있다. 뉴시스

공공기관 실내온도 제한은 제2차 석유파동으로 에너지절약의 필요성이 커졌던 1980년 공공부문이 에너지절약에 솔선수범한다는 취지로 도입됐다. 하지만 최근 기후변화로 폭염과 한파가 심해지면서 과거에 수립된 기준이 현재의 기후 여건에도 맞는지 재검토해야 한다는 의견이 이어졌다. 특히 여름철 더위와 겨울철 추위로 업무에 집중하기 어렵다는 현장의 불편이 지속적으로 제기돼 왔다.

기후부는 냉·난방 기준을 각각 2도씩 조정해도 국가 최대 전력수요에 미치는 영향은 크지 않다고 설명했다.

2024년 실시한 ‘공공기관 냉·난방 제한온도 조정에 따른 효과 분석 연구’에 따르면, 냉방온도를 28도에서 26도로 조정하면 전력피크가 약 0.35% 증가하고, 난방온도를 18도에서 20도로 조정하면 전력피크가 약 0.12% 증가하는 것으로 나타났다.

대신 실내온도 기준을 변경하면 공무원 등의 업무효율이 올라갈 것으로 기후부는 기대하고 있다.

냉방온도를 28도에서 26도로 조정하면 사고력 저하와 같은 업무효율 지표는 약 50% 개선되고 난방온도를 18도에서 20도로 조정하면 업무효율 지표가 약 31.9% 개선된다고 설명했다.

정부는 기준 조정이 에너지 사용 증가로 이어지지 않도록 건물 단위의 에너지 효율 관리를 강화하겠다고 밝혔다. 공공기관 건축물의 단위면적당 에너지소비량에 따라 등급을 매겨 공표하고, 소비량이 높은 건축물은 목표 에너지원단위와 연계해 관리하면서 설비 효율 개선을 촉진한다는 계획이다. 아울러 전력수급에 위기가 예상되는 경우 실내온도 기준을 종전 수준으로 되돌리는 조치도 시행할 예정이다.

김성환 기후부 장관은 “이번 개정은 심화되는 폭염과 한파에 대응해 공공기관 직원들의 업무 환경을 개선하기 위한 조치”라며 “기준 조정과 함께 공공기관 대상 에너지 효율 관리를 한층 강화해 국가 탄소중립 달성에 차질이 없도록 하겠다”고 밝혔다.

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