친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대한 중징계로 인해 더불어민주당이 갈등 국면에서 더 나아가 사실상 내전 양상으로 빠져들고 있다.



친명계 당권파는 최 최고위원 문제는 윤리심판원의 판단으로 일단락됐다고 보고 있으나, 제명을 제외한 가장 높은 수준인 '당원 자격 정지 2년 징계'가 내려지자 친청계가 일제히 반발하면서 다음 행동을 사실상 예고하고 있어서다.

더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 지난 27일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 연합뉴스

당장 친청계에서는 김 대표가 징계를 통해 친청계를 지도부에서 배제하고 당내 주도권을 강화하려는 것 아니냐는 의구심이 나오고 있다.



아울러 대표 취임 100일이 지났지만 당 지지율이 반등하지 못하는 상황에서 김 대표가 '무능'이라는 당 안팎의 비판을 잠재우기 위해 징계 정치를 하고 있다는 주장도 친청계에서는 나온다.



친청계 한 인사는 29일 연합뉴스와 통화에서 "담배꽁초를 버리는 수준의 경범죄에 무기징역을 때린 격"이라면서 "단두대 공포정치를 통해 줄 잘 서라고 본보기를 보여주는 것"이라고 말했다.



이어 "대표가 무능하다는 얘기가 많이 나왔는데, 최민희 감찰 이후로 당이 조용해졌다"고 주장했다.



친청계는 최 최고위원에 대한 징계 수위가 가혹하다는 비판과 함께 일제히 징계 형평성을 내세워 김 대표를 압박에 나선 상태다.



최 최고위원에게 중징계를 내린 만큼 김 대표가 지난 전당대회에서 제기한 반명(반이재명)·분열주의·신천지의 '3자 비밀연합' 의혹에 대해서도 같은 수위의 징계가 이뤄져야 한다는 주장이다.



윤리심판원은 해당 의혹 제기와 관련해 접수된 김 대표에 대한 징계 청원을 심사하겠다고 밝힌 상태다.



나아가 최 최고위원이 징계 확정으로 최고위원직이 박탈되는 것을 사실상 '친위 쿠데타'로 규정하고 있다.



이는 8월 전당대회에서 1등으로 당원들의 선택을 받은 최 최고위원을 배제하고 친청계 최고위원 숫자를 현재 3명에서 2명으로 줄이면서 주도권을 강화하려고 하는 차원에서 나온 징계라는 주장이다.



친청계는 여기에 더해 조국혁신당과의 합당 문제, 개혁 과제 추진 문제, 전당대회 공약 이행 등을 전방위적으로 제기하면서 당내 투쟁을 전개할 것이란 전망이 당내에서는 많이 나온다.



다만 친명계 당권파는 윤리심판원의 독립성을 강조하면서 징계 조치에 대한 정치적 해석을 일축하고 있다.



한 친명계 의원은 통화에서 "윤리심판원은 독립 기구이기 때문에 징계 수위를 당 대표와 연결해서는 안 된다"며 "대통령의 정체성을 부정하는 허위 주장을 확정적으로 했다는 것이 문제"라고 말했다.



나아가 최 최고위원에 대한 징계 문제는 재심 등 관련 절차에 따라 처리하면 된다는 입장이다.



이는 최 최고위원 문제에 대해 당 차원에서 별도 대응을 할 필요가 없다는 의미다.



이와 함께 친청계의 김 대표 징계 요구에 대해서는 "전형적인 물타기"라는 입장을 보이고 있다.



친명계 의원은 "신천지 교인의 집단적 입당 의혹은 제기할 만했다는 것이 당내 자체 조사 결과"라고 주장했다.



이런 차원에서 친명계 내부에서는 윤리심판원의 재심 절차가 마무리되면 친청계의 김 대표를 향한 공세가 힘을 받기 어려울 것이란 관측도 나온다.



그러나 당내에서는 2028년 총선이 다가오는 상황에서 출구 없는 계파 갈등이 내년까지 계속될 수 있다는 우려가 크다.



여권 지지층이 전당대회를 거치면서 분화된 상황에서 친정계 의원이 공개회의 등에서 계속 비판 목소리를 낼 것으로 보인다는 점에서다.



앞서 전날 국회 앞에서는 친청 성향의 유튜버들이 참여한 김 대표 사퇴 촉구 당원 집회가 열리기도 했다.

<연합>

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