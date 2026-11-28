도널드 트럼프 미국 대통령이 이라크에서 쿠르드 자치지역 및 친이란 무장세력과 대립각을 세워온 중앙정부에 공개적으로 지지를 표명했다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “우리는 이라크 전역에서 국가의 권위를 확립하고 이라크 석유의 밀수를 막으며 부패를 종식하고 모든 무기를 국가의 독점적 통제 아래 두려는 알리 알자이디 이라크 총리의 노력을 지지한다”고 밝혔다. 이어 “우리는 스스로 정치적 결정을 내리는 통합되고 번영하며 강력한 이라크를 건설하려는 알자이디 총리의 노력을 지지한다”고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 석유 자원이 풍부한 이라크 북부 쿠르드 자치지역과 중앙정부 간 긴장이 고조되는 가운데 나왔다.

싱크탱크 워싱턴연구소의 함디 말리크 연구원은 트럼프 대통령의 이번 게시글이 “미국의 입장을 이라크인들과 쿠르드인들에게 ‘명확히’ 전달하는 이례적인 정치 방식”이라고 진단했다.

오랫동안 민족 자결을 추구해온 쿠르드 자치지역은 석유와 무역 문제를 둘러싸고 이라크 중앙정부와 갈등을 빚어왔다. 최근 이라크 중앙정부는 원유 밀수 근절과 국가 주권 확립을 명분으로 내세워 쿠르드 자치지역의 핵심 기반인 유전과 국경에 대한 통제권 확보에 나섰다.

알자이디 총리는 지난 24일 쿠르드 자치정부 통제하에 있는 북부 4개 주 유전의 관리 권한을 연방 에너지부로 넘기라고 지시했다. 아울러 쿠르드 자치정부가 원유와 석유제품을 수출할 때 반드시 연방 석유부의 승인을 거치도록 했다. 이어 26일 이라크 중앙정부는 쿠르드 자치정부가 관리해온 시리아 및 이란과의 국경 통과 지점을 포함해 모든 비공식 국경 통과 지점의 폐쇄를 명령했다.

이에 쿠르드 자치지역에서 반발 시위가 벌어졌으며, 이 지역 주요 정당들은 이례적으로 공동성명을 내고 중앙정부의 조치를 넘어서는 안 될 ‘레드라인’으로 규정했다고 CNN은 전했다.

지난 5월 집권한 알자이디 총리는 친이란 민병대가 미국 관련 표적을 공격하던 상황에서 석유 자원과 무기를 국가 통제 아래 두기 위한 강도 높은 반부패 운동에 착수했다. 알자이디 총리는 트럼프 대통령의 측근으로 미국의 역내 정책에 영향력을 행사하는 것으로 평가받는 톰 배럭 백악관 시리아·이라크 특사의 지지를 받는 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 지난 7월 백악관에서 알자이디 총리를 맞이하면서 그를 “훌륭한 투사”이자 “미국의 열렬한 팬”이라고 불렀다.

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