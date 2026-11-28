이재명 대통령은 28일 강원도 강릉시 주문진건어물시장을 방문해 상인들을 격려하고 민생 경기를 점검했다.

전예현 청와대 부대변인은 “이 대통령이 동해시 GS 인공지능 데이터센터(AIDC) 착공식에 참석한 뒤 시장을 찾아 시민들과 소통하며 연말 장바구니 물가와 민생 상황을 살폈다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 28일 강원특별자치도 동해시에서 열린 GS AI 데이터 센터 착공식에 참석한 뒤 국산액침냉각 솔루션 업체인 SDT 주식회사 전시장을 찾아 특수유를 사용한 서버 냉각 시스템 시연을 지켜보고 있다. 연합

이 대통령은 장사가 잘되는지 안부를 묻고, 마른오징어와 노가리 등 동해안의 특산 건어물을 온누리상품권으로 구입했다. 어린이를 포함한 시장 방문객들과 악수하고 사진을 촬영하기도 했다.

상인들은 “작은 도시인데 와주셔서 감사하다”며 “건강하시라”고 말했다고 전 부대변인이 전했다. 한 상인은 “강릉시에서 지역 주민들에게 민생안정지원금 10만원을 지원해 장사에 큰 도움이 된다”고 말하기도 했다.

전 부대변인은 “강원 지역의 새로운 혁신과 성장 동력이 지역 골목상권의 활력과 온기로 이어지길 기대하며 지역 주민의 삶과 밀접한 현장에서 소통을 이어간 자리였다”고 강조했다.

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