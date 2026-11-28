사진=산림청 제공

건조한 날씨와 강한 바람으로 전국에서 산불이 잇따르자 산림청이 불법소각 및 입산자 화기 취급 주의 등 대국민 산불 예방수칙 준수를 당부하고 나섰다.

산림청은 28일 새벽부터 세종시를 비롯해 전국에서 산불이 발생함에 따라 산불예방을 위한 대국민 행동요령을 안내하고 적극적인 협조를 요청했다. 이날 오후 1시 기준 경기·세종·강원·경북에서 각 1건씩 모두 4건의 산불이 발생했다.

산림청에 따르면 산불은 작은 부주의에서 시작되지만 건조한 날씨와 강풍이 겹치면 대형산불로 번질 수 있어 사전 예방이 매우 중요하다. 특히 논·밭두렁 태우기와 영농부산물, 생활쓰레기 소각 등 산림 인접지역의 불법 소각을 금지하고 영농부산물은 관할 시·군·구 행정복지센터에 파쇄를 신청해 처리해야 한다.

산행할 때는 라이터와 버너 등 인화물질을 소지하지 말고 산림 내 흡연이나 담배꽁초 투기도 삼가야 한다. 산림 내에서는 지정된 장소에서만 취사해야 하며 지정되지 않은 장소에서 불을 이용한 취사를 해서는 안 된다.

위반행위에는 과태료가 부과돼 산림 내 흡연과 담배꽁초 투기는 100만원 이하, 산림 인접지역에서 불을 피우거나 불을 가지고 들어가는 행위 등은 300만원 이하의 과태료 대상이다. 산림 내 지정된 장소 외에서 불을 이용해 취사하는 행위도 300만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

박은식 산림청장은 “산불 예방을 위해서는 국민 개개인의 주의와 실천이 중요하다”며 “산불 예방수칙을 지키고 산불로부터 산림과 국민의 생명·재산을 보호하는 데 적극 동참해 달라”고 당부했다.

한편 산불을 발견하면 즉시 산림청이나 소방서, 지방자치단체에 신고해야 한다. 또 산림에서 산불을 만났을 때는 불길의 진행 방향을 살피고 산불보다 높은 곳이나 계곡 아래쪽을 피해 대피해야 하며 마른 수건 등으로 호흡기를 막아 연기 흡입을 줄여야 한다. 재난문자를 통해 전달되는 산불 발생 위치와 확산 상황의 수시 확인도 필요하다.

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