이재명 대통령이 28일 강원도 동해시 북평제2일반산업단지에서 열린 동해 GS AI데이터센터 착공식에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 28일 강원도 강릉시 주문진건어물시장을 방문해 상인들을 격려하고 민생 경기를 점검했다.

전예현 청와대 부대변인은 이날 “이 대통령이 동해시 GS 인공지능 데이터센터(AIDC) 착공식에 참석한 뒤 시장을 찾아 시민들과 소통하며 연말 장바구니 물가와 민생 상황을 살폈다”고 밝혔다.

이 대통령은 장사가 잘되는지 안부를 묻고, 동해안의 특산 건어물을 온누리상품권으로 구입했다.

어린이를 포함한 시장 방문객들과 악수하고 사진을 촬영하기도 했다.

상인들은 “작은 도시인데 와주셔서 감사하다”며 “건강하시라”고 말했다고 전 부대변인이 전했다.

한 상인은 “강릉시에서 지역 주민들에게 민생안정지원금 10만원을 지원해 장사에 큰 도움이 된다”고 말하기도 했다.

전 부대변인은 “강원 지역의 새로운 혁신과 성장 동력이 지역 골목상권의 활력과 온기로 이어지길 기대하며 지역 주민의 삶과 밀접한 현장에서 소통을 이어간 자리였다”고 강조했다.

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