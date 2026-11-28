일본에서 인구 감소가 진행되는 가운데 집권 자민당이 고령자의 정의를 기존 ‘65세 이상’에서 상향 조정해 노동력을 확보해야 한다는 제언을 내놨다.

28일 아사히신문에 따르면 전날 자민당 인구전략본부는 회의를 열고 현행 65세 이상으로 돼 있는 고령자의 정의를 재검토해 ‘70세, 75세로 올리는 것을 검토해야 한다’는 내용을 담은 인구 전략 제언안을 마련했다.

출근하는 도쿄 회사원들. 교도=연합

제언안은 저출산 추세를 완화하면서도 당분간은 인구 감소를 피할 수 없다고 보고 여러 과제에 대응할 수 있는 경제사회를 만들어야 한다고 강조했다. 중점 시책으로 ‘연령에 구애받지 않고 건강하고 활기차게 오랫동안 활약하는 사회의 실현’을 내걸고 고령자의 정의를 상향 조정하거나 ‘15∼64세’로 돼 있는 생산연령 인구의 범위 확대 등을 검토할 필요성이 있다고 했다. 다만 만약 고령자의 정의를 상향 조정하면 연금 등 사회보장 제도에 영향을 줄 수 있어 논란이 될 것으로 전망된다고 아사히는 지적했다.

자민당 인구전략본부는 회의에서 일본에서 일하는 외국인과 관련해서는 “무제한으로 받아들이지 말고 경제·사회 활동을 유지하기 위한 수준에 그쳐야 한다”면서 인구 감소를 보충할 목적의 ‘이민 정책’과는 명확히 선을 그어야 한다고 주장했다.

자민당은 조만간 다카이치 사나에 총리에게 제언을 제출해 정부가 연말까지 수립하는 ‘인구종합전략’에 이를 반영하는 것을 목표로 한다.

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