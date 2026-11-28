28일 전국 곳곳에서 산불이 잇따라 발생하자 산림청이 산불 예방을 위한 주의와 협조를 당부했다.

산림청에 따르면 전날 오후 11시32분 세종 전동면 노장리 산35 일원에서 산불이 발생해 2시간여 만인 이날 오전 1시30분쯤 진화되는 등 이날 오후 1시까지 경북 성주, 강원 강릉, 경기 광주 등에서 모두 4건의 산불이 났다. 이에 산림청은 “산불은 작은 부주의에서 시작해 소중한 산림은 물론 인명과 재산에 큰 피해를 줄 수 있다”며 불법 소각 및 입산자 화기 취급 금지 등을 당부했다.

산림청 관계자는 “산림 인접 지역에서 논·밭두렁 태우기와 영농부산물 및 생활쓰레기 소각 등 소각행위를 절대 해서는 안 된다”며 “산행 시 라이터와 버너 등 인화물질을 소지하지 말고, 산림 내 흡연이나 담배꽁초 투기 행위를 삼가야 한다”고 주문했다. 이어 “입산통제구역과 폐쇄된 등산로에는 출입하지 말고, 산림 내 지정된 장소 외에서는 취사 및 불을 사용하는 행위를 금지해야 한다”며 “산불이나 연기 등 산불 의심 상황을 발견하면 즉시 119 또는 산림청 산불 신고 전화로 신고해야 한다”고 덧붙였다.

박은식 산림청장은 “산불은 예방이 최선이며, 국민 한 사람 한 사람의 작은 관심과 실천이 소중한 산림을 지키는 힘”이라고 강조했다.

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