서울 시내의 한 주유소 모습. 연합뉴스

전국 주유소 기름값이 28주 연속 내림세를 보였다.

국제유가도 세계 석유 공급 과잉 전망에 하락했지만, 국내 휘발유 가격은 여전히 L당 1850원대를 유지했다.

28일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 넷째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.7원 내린 1854.1원으로 집계됐다.

지역별로는 서울이 L당 1898.8원으로 가장 비쌌다. 전주보다 0.6원 하락한 가격이다. 가장 저렴한 대구는 0.4원 내린 1826.6원을 기록했다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소가 L당 1857.1원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소가 1844.8원으로 가장 저렴했다.

경유 평균 판매가격도 하락했다. 11월 넷째 주 전국 주유소 경유 가격은 전주보다 L당 0.4원 내린 1841.1원이었다.

국제유가도 하락세를 나타냈다. 우크라이나의 러시아 석유시설 공격이 이어졌지만, 세계 석유 공급 과잉 전망이 부각되면서 하락 압력이 커졌다.

수입 원유 가격의 기준인 두바이유는 전주보다 배럴당 3.8달러 내린 85.2달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 6.8달러 하락한 89.5달러, 국제 자동차용 경유 가격은 9.0달러 내린 135.4달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동이 국내 석유제품 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다.

12차 석유 최고가격은 11차와 같은 수준으로 정해 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원을 적용한다. 해당 가격은 지난 14일부터 4주간 시행된다.

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