온라인에서 옷을 팔던 패션 플랫폼들이 잇달아 오프라인 매장을 늘리고 있다. 국내 소비자뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객까지 매장으로 끌어들이면서다.

무신사 제공

무신사는 올해 3분기 매출이 4000억원을 넘어섰고 영업이익도 1년 전보다 67% 늘었다. W컨셉과 지그재그 등 경쟁사들도 오프라인 사업에 속도를 내고 있다.

28일 유통업계에 따르면 무신사의 올해 3분기 연결 기준 매출은 4058억원으로 전년 동기 대비 34.2% 증가했다. 영업이익은 196억원으로 67% 늘었으며 당기순이익은 426억원을 기록해 흑자전환했다.

순이익 흑자전환에는 기존 부채로 분류됐던 상환전환우선주(RCPS)를 보통주로 전환하면서 발생한 일회성 평가이익이 반영됐다.

올해 3분기까지 누적 매출은 1조2275억원, 영업이익은 719억원으로 집계됐다. 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)은 1723억원이다.

실적 개선을 이끈 사업 중 하나는 오프라인 매장이다.

무신사는 올해 3분기에만 무신사 스탠다드 명동중앙점, 무신사 킥스 스타필드 고양점, 무신사 뷰티 홍대점 등 8개 점포를 새로 열었다.

무신사가 직접 운영하는 오프라인 편집숍 17곳의 3분기 합산 거래액은 전년 동기 대비 203% 증가했다. 외국인 관광객 매출도 197% 늘어 1년 전의 약 3배에 달했다.

무신사 스토어 명동점은 전체 매출에서 외국인이 차지하는 비중이 78%에 달했다. 무신사 킥스 성수점과 홍대점도 각각 73%, 70%를 기록했다.

자체 패션 브랜드인 무신사 스탠다드의 성장세도 두드러졌다.

올해 7월부터 9월까지 무신사 스탠다드 오프라인 매장 방문객은 1110만명으로 지난해 같은 기간보다 68% 늘었다. 매장 거래액은 63.4%, 외국인 관광객 매출은 113% 증가했다.

경쟁사들도 온라인에서 판매하던 상품을 오프라인으로 가져오고 있다.

W컨셉이 지난달 16일 서울 한남동에 문을 연 첫 단독 플래그십 스토어 ‘W한남’에는 개점 한 달 만에 2만5000명 넘는 고객이 방문했다. 이 가운데 외국인 비중은 60%에 달했다.

지하 1층부터 지상 3층까지 패션과 뷰티, 라이프스타일 분야 80여개 브랜드를 갖췄다. 프론트로우의 캐시미어 코트, 모노로우의 가방 등이 인기를 끌었다.

같은 기간 W컨셉 글로벌몰 신규 다운로드 건수는 직전 한 달보다 10% 늘었다. 매장에서 상품을 접한 고객이 QR코드를 통해 온라인몰에 유입된 것이다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그도 지난달 16일부터 18일까지 서울 성수동에서 ‘지그재그 익스프레스’ 팝업스토어를 운영했다.

리얼코코와 라룸 등 인기 쇼핑몰 50곳의 상품을 한데 모았다. 방문객이 평소 온라인에서 눈여겨봤던 옷을 직접 입어보고 현장에서 구매할 수 있도록 했다. 에이블리도 서울 성수동에 연내 개점을 목표로 첫 플래그십 매장을 준비하고 있다.

무신사의 사업 확장은 패션에 그치지 않는다. 화장품과 생활용품, 중고 의류까지 판매 품목을 넓히고 있다.

무신사 뷰티 입점 브랜드는 올해 3분기 말 기준 약 3000개로 1년 전보다 16% 이상 늘었다.

지난 9월 홍대에 첫 뷰티 전문 매장을 연 데 이어 이달 11일에는 성수동에 두 번째 매장을 선보였다. 두 매장 거래액에서 외국인 고객이 차지하는 비중은 65%다.

29CM의 생활용품 전문 매장 ‘이구홈’도 올해 8월 영등포 타임스퀘어점과 9월 서울숲점을 잇달아 열었다. 성수 1호점은 전체 매출의 60%가 외국인 관광객에게서 나왔다.

중고 패션 거래 서비스인 무신사 유즈드의 3분기 거래액은 직전 분기보다 143% 증가했다. 구매 고객 수도 131% 늘었다.

해외 온라인 사업도 성장하고 있다. 무신사 글로벌 스토어의 3분기 거래액은 전년 동기 대비 145.1% 증가했다. 품목별로는 뷰티가 472%, 패션이 144%, 가방이 83% 늘었다. 국가별 거래액 증가율은 미국 107.2%, 일본 80.3%였다.

무신사 관계자는 연말과 내년에도 오프라인 매장을 확대하고 신사업 경쟁력을 높여 K패션의 해외 진출을 추진하겠다고 밝혔다.

패션 플랫폼에 오프라인 매장은 단순히 옷을 판매하는 곳 이상의 의미를 갖는다. 해외 인지도가 낮은 국내 브랜드를 외국인 관광객에게 알리고, 이들이 귀국한 뒤에도 온라인으로 상품을 구매하도록 유도할 수 있기 때문이다.

출점이 늘어날수록 임대료와 인건비 등 고정비 부담도 커진다. 방문객 증가를 실제 구매와 재구매로 얼마나 연결하느냐가 수익성을 좌우할 것으로 보인다.

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