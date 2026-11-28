해외에서 먼저 인기를 얻은 디저트가 국내 매장에 속속 등장하고 있다. 유명 연예인이 고른 케이크부터 사회관계망서비스(SNS)에서 입소문을 탄 음료까지 제품으로 출시되는 모습이다. 크리스마스와 연말을 앞두고 유통업계의 디저트 경쟁도 달아오르고 있다.

파리바게뜨 제공

28일 업계에 따르면 파리바게뜨는 미국 현지 매장에서 인기를 얻은 초콜릿 케이크를 재해석한 신제품 ‘미국에서 온 블랙초코 케이크’를 국내에 선보인다.

미국 파리바게뜨가 핼러윈 시즌에 출시한 ‘더트앤웜즈 초콜릿 시폰 케이크’를 모티브로 개발한 제품이다. 그룹 블랙핑크 제니가 미국에서 지인의 생일을 축하하기 위해 준비한 케이크로 알려지면서 국내에서도 관심을 끌었다.

파리바게뜨에 따르면 해당 제품은 미국 핼러윈 시즌 동안 매장당 100개 이상 판매됐다.

국내 신제품은 초콜릿 시트 사이에 쿠키앤크림을 번갈아 쌓아 미국식 초콜릿 케이크의 진한 맛을 살렸다. 케이크 위에는 흙을 연상시키는 쿠키 크럼블과 지렁이 모양의 과일맛 젤리를 올렸다.

파리바게뜨는 이 제품을 비롯해 초코쫀득츄러스, LA초코쫀득도넛, 베리밤 딥초코, 파베생초콜릿케이크 등 초콜릿 디저트 30종을 선보이는 캠페인도 진행하고 있다.

파리바게뜨 관계자는 “미국 현지 파리바게뜨에서 독특한 비주얼과 진한 초콜릿 풍미로 셀럽과 SNS 상에서 좋은 반응을 얻은 제품을 국내 소비자들에게도 소개하고자 이번 제품을 출시하게 됐다”고 말했다.

해외에서 화제가 된 메뉴를 국내에 들여온 사례는 스타벅스에서도 찾아볼 수 있다.

스타벅스 코리아는 지난 2월 북미 지역에서 인기를 얻은 ‘아이스 두바이 초콜릿 말차’와 ‘아이스 두바이 초콜릿 모카’를 전국 매장에 출시했다.

미국과 캐나다에서 먼저 선보인 음료가 SNS를 통해 알려지면서 국내 소비자들의 출시 요청이 이어지자 미국 매장과 동일한 레시피를 적용한 제품을 내놨다.

앞서 카다이프와 피스타치오 페이스트를 활용한 디저트 ‘두바이 쫀득롤’도 서울 지역 6개 매장에서 한정 판매한 바 있다.

국내 베이커리와 커피 프랜차이즈들은 초콜릿을 활용한 신제품으로 연말 케이크 시장을 공략하고 있다.

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 올해 홀리데이 시즌을 맞아 대표 케이크인 ‘스트로베리 퀸’과 초콜릿 시트에 딸기를 더한 ‘블랙 퀸’을 선보였다. 배우 이도현을 앞세운 광고 캠페인과 사전예약 이벤트도 진행 중이다.

투썸플레이스는 지난 13일 대표 제품인 스트로베리 초콜릿 생크림 케이크에 바닐라빈 마스카포네 생크림을 더한 ‘크림탑 스초생’을 출시했다. 이를 포함해 홀리데이 시즌 케이크 9종을 마련하고 다음 달 20일까지 공식 앱을 통해 사전예약을 받는다.

비알코리아가 운영하는 배스킨라빈스도 지난 25일 크리스마스 아이스크림 케이크 24종을 선보였다. 아이스크림에 모찌를 더한 ‘스노우 모찌 트리’를 비롯해 ‘더 듬뿍 초코 앤 스트로베리’, ‘산타의 초코 하우스’ 등 맛과 식감, 디자인을 차별화한 제품을 내놨다.

이번 연말 케이크 시장에서는 초콜릿과 딸기 등 익숙한 재료에 새로운 식감과 독특한 장식을 더한 제품들이 눈에 띈다.

해외 매장에서 판매된 제품을 SNS로 먼저 접한 국내 소비자들이 출시를 요청하는 사례도 생겼다. 기업 입장에서는 해외 시장에서 얻은 소비자 반응을 국내 신제품 개발에 활용할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

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