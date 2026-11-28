프로야구 LG 트윈스 투수 임찬규(34)와 프로골퍼 손새은(29)이 부부의 연을 맺는다.

28일 업계에 따르면 두 사람은 다음 달 19일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 손새은의 친언니인 그룹 '에이핑크' 출신 배우 손나은은 임찬규의 처형이 된다.

2022년 1월 열애를 공식 인정한 두 사람은 약 5년간 교제를 이어왔다. 지난해 한 차례 불거진 결혼설은 부인했으나, 지난달 자매의 모친상 당시 LG 구단이 임찬규의 빙모상 소식을 공식 전하며 결혼 임박설에 무게가 실렸다.

임찬규는 전날 열린 힙합 듀오 '다이나믹 듀오' 콘서트에서 손새은에게 깜짝 프러포즈를 한 것으로 알려졌다.

2011년 LG에 입단한 임찬규는 올 시즌 31경기에서 15승 7패(평균자책점 4.46)를 기록, 고영표(KT 위즈)와 함께 KBO리그 공동 다승왕에 올랐다. 손새은은 2017년 한국여자프로골프협회(KLPGA) 준회원으로 입회했으며, tvN 예능 '골벤져스' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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