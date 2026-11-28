전국 주유소 기름값이 28주 연속 하락했다. 서울 휘발유 평균 가격은 2주 연속 1천800원대를 기록했다.



28일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 넷째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L(리터)당 0.7원 내린 1천854.1원이었다.



지역별로는 휘발유 가격이 가장 높은 서울이 1천898.8원으로 전주보다 0.6원 떨어졌다. 가격이 가장 낮은 대구는 0.4원 하락한 1천826.6원이었다.



상표별로는 GS칼텍스 주유소가 1천857.1원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소가 1천844.8원으로 가장 저렴했다.



경유 평균 판매가격은 전주보다 0.4원 내린 1천841.1원을 기록했다.



이번 주 국제유가는 우크라이나의 러시아 석유시설 공격이 지속됨에도 세계 석유 공급 과잉 전망이 주목받으며 하락했다.



수입 원유 가격의 기준인 두바이유는 전주보다 배럴당 3.8달러 내린 85.2달러였다.



국제 휘발유 가격은 6.8달러 하락한 89.5달러, 국제 자동차용 경유 가격은 9.0달러 내린 135.4달러로 집계됐다.



국제유가 변동은 대개 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.



정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다.



정부는 12차 석유 최고가격을 11차와 동일한 L당 휘발유 1천784원, 경유 1천773원, 등유 1천380원으로 지정했다. 이 가격은 지난 14일부터 4주간 적용된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지