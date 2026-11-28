배우 오윤아가 4세 연하 남편과 함께한 웨딩 화보 촬영 현장을 공개했다.

27일 오윤아의 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '오늘은 배우 말고 신부. 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 인도네시아 발리의 고급 리조트에서 웨딩 화보를 촬영하는 오윤아 부부의 모습이 담겼다. 이날 오윤아는 촬영을 위해 총 여섯 벌의 드레스를 준비했다. 화려한 시스루 드레스부터 순백의 웨딩드레스까지 다양한 의상을 소화하며 우아한 신부의 모습을 뽐냈다.

남편의 모습도 눈길을 끌었다. 얼굴은 모자이크 처리됐지만 170㎝인 오윤아보다 큰 키와 넓은 어깨, 듬직한 체격이 시선을 사로잡았다. 두 사람은 손을 꼭 잡고 귓속말을 나누는 등 다정한 분위기 속에서 촬영을 이어갔다.

남편은 식사 자리에서 아내의 요리 실력도 칭찬했다. 그는 "소고기뭇국과 김치찌개는 체인점을 내도 될 것 같다"고 말했다. 오윤아는 시아버지가 자신이 끓인 된장찌개를 남김없이 드셨다며 시부모님에 대한 애정도 드러냈다.

그는 시부모님을 두고 "진짜 천사다. 너무 좋다"며 "민이도 시부모님을 굉장히 좋아한다. 자신을 좋아하는 사람을 정확하게 안다"고 전했다.

오윤아는 2015년 이혼한 뒤 아들 민군을 홀로 양육해 왔다. 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전했다.

<뉴시스>

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