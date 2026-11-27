이른바 '조작기소' 특별검사 후보로 추천받은 이임성(64·사법연수원 21기) 변호사가 과거 이재명 대통령이 경기도지사였던 시기 경기도 고문 변호사로 활동했던 것으로 파악됐다.



27일 법조계에 따르면 이 변호사는 경기북부지방변호사회 회장을 맡고 있던 2020년 온라인 매체와 경기도 지역 언론을 통해 '경기도 고문변호사'라고 소개됐다.

이재명 대통령은 2018년 경기도지사로 취임했다가 임기 만료를 8개월여 앞둔 2021년 10월 대선 도전을 위해 물러나 이 변호사가 고문변호사로 활동한 기간과 재임 시기가 겹친다.



조작기소 특검의 수사 대상 12항목 가운데 6개 항목은 이 대통령이 연루된 형사 사건에 대한 검찰 수사에 관한 것인 만큼 경기도지사와 고문변호사로서 인연을 맺은 이임성 변호사가 특검으로 임명될 경우 정치권으로부터 '이해관계 충돌'로 비판받을 소지가 있다.



다만 이임성 변호사는 이 무렵 경기도 고문변호사뿐 아니라 법무부 마을변호사, 남양주시의회 고문변호사, 경기동부상공회의소 법률자문, 의정부지검 상고심의위원장, 경기북부범죄피해자센터 자문위원 등을 맡아 활발하게 활동했다.



이 변호사는 이 같은 여러 활동의 공로를 인정받아 2024년 윤석열 정부가 제61회 법의 날을 맞아 수여한 국민훈장 무궁화장을 받았다.



한편 검사 출신인 이 변호사는 현 정부 또는 여당의 기조와 다른 입장을 공개적으로 내비친 바 있다.



이 변호사는 2024년 펴낸 책 '시사법률콘서트'에서 문재인 정부와 더불어민주당이 추진한 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)에 비판적인 시각을 드러냈다.



그는 이 책에서 "문재인 정부의 검경 수사권 조정은 검찰 제도를 폐지하는 것이나 다름없었다", "검수완박의 최대 수혜자는 정치인"이라고 지적했다.



아울러 이 변호사는 최근 다른 전직 지방변호사회 회장들과 조희대 대법원장 탄핵 추진에 반대하는 성명을 낸 바 있다.



이임성 변호사는 민주당이 추천한 특검 후보이며, 다른 후보는 조국혁신당이 추천한 이정훈 변호사다.



조작기소 특검법에 따라 이재명 대통령은 추천 3일 이내인 이달 29일까지 특검을 임명해야 하고, 만약 임명하지 않으면 두 후보 중 연장자인 이임성 변호사가 특검이 된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지