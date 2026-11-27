SK하이닉스가 최근 주가 하락에 대응해 현재 진행 중인 자사주 매입 속도를 2배로 높인다.

SK하이닉스는 27일 기존 하루 약 35만주 수준이었던 자기주식 매수 주문 수량을 약 70만주로 확대한다고 공시했다. 최근 주가 하락으로 기업가치 대비 주가 저평가가 심화했다고 판단해 일일 매수 주문량을 기존의 2배 수준으로 늘리기로 한 것이다. 이번 조치는 최근 주가 하락에 따른 저평가 상황을 회사가 엄중하게 인식하고 있다는 신호로 해석된다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사. 뉴시스

실제 지난 6월 25일 장중 298만7000원까지 올랐던 SK하이닉스 주가는 이후 하락세를 보이며 이날 111만원에 거래를 마쳤다.

SK하이닉스는 자사주 매입을 지속한다는 기존 방침에도 변함이 없다는 입장이다. 특히 지난 3분기 실적 발표에서 밝힌 대로 이번 자사주 취득이 완료된 이후에도 이사회 결의를 거쳐 후속 자사주 매입을 이어갈 예정이다.

SK하이닉스는 올해 약 100조원 규모의 주주환원을 추진하고 있다. 이 가운데 현금배당에 30조원 이상, 자사주 매입·소각에 60조원 이상을 투입할 방침이다.

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