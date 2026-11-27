더불어민주당 윤리심판원이 27일 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대해 ‘당원권 2년 정지’라는 중징계를 의결했다. 해당 징계가 확정되면 최고위원직이 자동 박탈되는 것은 물론, 내년 총선에 공천을 받는 것도 불가능하다. 당내 친청계가 일제히 반발하고 있어 징계 절차 과정에서 계파갈등이 극에 달할 것이란 우려가 나온다.

이창환 윤리심판원장은 이날 여의도 중앙당사에서 열린 심판원 회의 뒤 기자들과 만나 "문제가 된 최 최고위원의 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단한다"며 "제반 사정을 종합적으로 고려해 중징계 처분을 의결했다"고 밝혔다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

이창환 윤리심판원장은 이날 서울 여의도 당사에서 심판원 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 “최 최고위원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합 고려해 중징계 처분을 의결했다”고 밝혔다.

최 최고위원은 최근 단체 대화방에서 국회 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼’라고 표현해 논란을 빚었고, 지역구 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지로 발언한 녹취가 공개되면서 감찰 대상이 됐다.

민주당 징계는 당규상 경고와 당직 자격 정지, 당원 자격 정지, 제명 등 4가지다. 이 가운데 당직 자격 정지부터 중징계로 분류된다.

이 원장은 징계 수위를 공개하지 않았지만, 당원권 2년 정지 징계가 내려진 것으로 파악됐다. 당원권 정지는 1개월 이상 2년 이하로 규정하고 있어 최 최고위원에 대한 징계는 제명을 빼면 당규상 최고 수위에 해당한다.

징계가 최종 확정된 것은 아니다. 최 최고위원은 징계 결정을 통보받은 날로부터 7일 이내에 윤리심판원에 재심을 신청할 수 있다. 윤리심판원은 재심 접수 이후 60일 이내에 재심 결과를 의결해야 하고, 최종 결과는 최고위원회의에 보고된다.

최 최고위원은 페이스북에 글을 올려 “수용하기 어렵다. 당헌·당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다”고 밝혔다.

친청계도 일제히 반발했다. 최 최고위원에 징계 수위에 문제를 삼는 것은 물론, 김민석 대표가 전당대회 과정에서 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 연합’ 의혹도 같은 잣대로 징계 심사를 해야 한다고 주장했다.

정청래 더불어민주당 의원. 뉴스1

정청래 전 대표는 페이스북에 “납득할 수 없다”며 “최민희가 중징계면 김민석 ‘반분신(반명·분열주의·신천지) 3자 비밀연합의 해당 행위는? 배가 산으로 가나?”라고 적었다.

이성윤 최고위원도 “당원이 직접 선출한 수석최고위원의 자격을 이렇게 박탈하는 것이 과연 민주적이냐”면서 “도저히 납득하기 어렵다”고 비판했다. 이 최고위원은 “비공개 간담회에서 잘못 말하고 이를 공개 사과한 최 최고위원이 중징계이면 증거 없이 반명·분열주의·신천지 의혹을 제기한 것은 어떤 징계를 할 것이냐”고 꼬집었다.

최 최고위원에 대한 당원권 정지가 확정되면 최고위원직도 자동 박탈되고, 보궐선거로 후임을 선출해야 한다.

윤리심판원은 김 대표의 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원은 추후 심사하기로 했다.

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