배달앱 수수료 상한제 법안이 소상공인의 부담을 덜어줄 것이라는 취지와 달리, 실제 음식점을 운영하는 자영업자들 사이에서는 걱정의 목소리가 커지고 있다.

수수료가 낮아져도 배달에 들어가는 비용 자체가 사라지는 것은 아닌 만큼 소비자나 가게가 추가 부담을 떠안게 돼 주문 감소와 매출 축소로 이어질 수 있다는 우려다.

수수료를 법으로 제한해도 배달료와 결제 관련 비용 등 다른 항목의 부담 구조가 달라지지 않는다면 체감하는 비용 절감 효과는 제한적일 수 있다는 의미로 풀이된다.

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◆“수수료 줄어도 라이더 배달비는 그대로… 비용 누가 부담하나”

27일 관련 업계와 국회 등에 따르면 배달앱 수수료 상한제 법안은 음식점이 배달앱에 부담하는 중개수수료와 결제수수료, 배달비 등을 합산해 주문 금액의 15% 안팎 이내로 제한하는 내용을 담는다.

국회 정무위원회에는 배달플랫폼 수수료와 배달비 부담을 규제하는 더불어민주당 이강일·김남근 의원과 국민의힘 박정훈 의원의 관련 법안 3건이 계류 중이다.

이강일 의원안은 중개·결제수수료와 광고비를 15% 이내로 제한하고 배달비 상·하한을 별도로 정하도록 했다.

김남근 의원안은 영세업체에 우대 수수료율을 적용하고, 박정훈 의원안은 배달비 등 관련 비용을 주문 매출액의 15% 이내로 제한하는 내용을 담았다.

수수료 부담을 줄이려는 취지지만, 업주들은 상한선을 정하는 것만으로 실제 비용이 줄어들지 의문을 제기한다. 수수료 항목별 부담 주체에 따라 매장의 체감 효과가 달라질 수 있어서다.

서울에서 족발집을 운영하는 A씨는 “처음에는 수수료가 15%로 제한된다고 해서 좋은 법인 줄 알았는데 생각해 보니 간단한 문제가 아니었다”며 “배달 주문이 줄어들면 우리 같은 작은 가게는 버티기 어렵다”고 말했다.

분식집을 운영하는 B씨는 배달 한 건에 들어가는 실제 비용부터 생각해야 한다고 지적했다.

그는 “우리 가게에 자주 오는 라이더들에게 물어보면 배달 한 건에 4000~5000원 정도는 받아야 한다고 한다”며 “우리가 내는 수수료도 상당 부분 이런 배달 비용을 감당하는 데 쓰이는 것 아니겠느냐”고 물었다.

그리고는 “수수료와 배달비를 모두 15% 안에 묶어버리면 그 비용은 누가 부담하느냐”고 반응했다.

배달 한 건에는 수수료뿐 아니라 라이더 배달료와 결제 관련 비용 등도 들어간다. 배달료를 음식점과 소비자, 플랫폼 중 누가 부담하느냐에 따라 가게의 지출도 달라진다.

B씨는 “카드 결제수수료나 운영에 들어가는 비용까지 생각하면 플랫폼도 그 비용을 계속 감당할 여력이 있겠느냐”며 “가게가 배달비용을 충당하거나 소비자들이 배달비를 다시 내야 하지 않겠느냐”고 의문을 드러냈다.

문제는 소비자에게 배달비가 부과되면 주문 자체가 줄어들 수 있다는 점이다.

배달비도 소비자가 주문을 결정하는 중요한 요소다. 음식값에 비해 배달비가 비싸면 소비자는 배달 대신 포장이나 외식을 선택할 가능성이 높아진다.

1만원대 중반의 메뉴를 판매하는 분식집이나 도시락집, 백반집 등은 배달비 몇천원에도 소비자가 주문을 망설일 수밖에 없다.

이런 상황에서 무료배달 혜택까지 축소되면 상황은 더욱 심각해질 수 있다. 실제 무료배달 혜택이 줄어든 뒤 하루 100건이던 주문이 80건으로 감소한 매장도 있다고 알려졌다.

무료배달은 소비자가 내야 할 배달비를 플랫폼이나 음식점 등이 대신 부담하는 방식이다. 배달비 자체가 사라지지는 않는 만큼 혜택이 줄어들면 소비자의 주문에 영향을 줄 수 있다고 업주들은 설명한다.

B씨는 “수수료 몇백원 줄어드는 것보다 주문이 계속 들어오는 게 훨씬 중요하다”며 “배달비가 붙고 무료배달까지 줄어들면 손님들은 주문을 안 한다”고 주장했다.

◆“대형 프랜차이즈만 살아남는 것 아니냐”

자영업자들은 수수료 상한제가 일률적으로 적용된다는 점을 특히 우려한다.

대형 프랜차이즈와 달리 소규모 음식점들은 추가 비용이 발생하거나 무료배달 혜택이 줄어들면 가장 먼저 타격을 받을 수 있다면서다.

음식점마다 배달앱 의존도와 비용 부담 능력은 다르다. 자체 주문이나 포장 고객이 많은 곳보다 배달앱에 의존하는 매장이 수수료나 배달 혜택 변호에 더 민감하게 반응할 수 있다.

B씨는 “대형 프랜차이즈는 메뉴 가격도 높고 규모의 경제도 있지만 동네 식당은 다르다”며 “배달비가 조금만 올라가도 손님들이 주문을 안 한다”고 밝혔다.

그리고는 “이런 식으로 가면 결국 작은 가게들은 문을 닫고 대형 프랜차이즈만 살아남는 것 아니냐”고 우려했다.

대형 프랜차이즈는 브랜드 인지도와 가맹점 규모를 바탕으로 주문을 확보할 수 있지만, 동네 식당은 배달앱에 의존하는 경우가 적지 않다.

프랜차이즈도 비용 부담이 있는 만큼 어느 쪽이 유리하다고 단정하기는 어렵지만, 업주들은 매장 규모와 영업 방식에 따라 규제의 영향도 다를 것으로 보고 있다.

지역 상인회 모임과 자영업자들의 단체 대화방에서도 수수료 상한제 시행 이후 주문 감소와 매출 축소를 걱정하는 목소리가 나온다.

처음에는 수수료가 낮아진다는 소식에 기대를 보였던 업주들도 실제 배달 비용과 주문 감소 가능성을 따져보면서 기대보다는 걱정이 더 크다는 분위기다.

한 배달 라이더가 음식을 확인하고 있다. 연합뉴스

업주들은 수수료 인하 자체보다 이후 비용 부담이 어떻게 달라질지를 걱정한다. 수수료가 낮아지고 배달 주문도 유지돼야 소상공인들이 실제 혜택을 볼 수 있다는 것이다.

일부 상인들 사이에서는 이번 법안이 대형 프랜차이즈에 유리한 결과를 가져오는 것 아니냐는 의문과 함께 프랜차이즈 업계의 이해관계가 법안 추진에 영향을 미친 것 아니냐는 확인되지 않은 의혹까지 거론된다.

치킨집을 운영하는 C씨는 “소상공인을 돕겠다는 취지는 이해하지만, 시장의 가격과 거래 방식을 법으로 일률적으로 정하는 것이 과연 누구에게 도움이 되는지 모르겠다”고 강조했다.

계속해서 “골목상권까지 들어오는 대형 프랜차이즈의 확장이나 가맹점에 부담을 떠넘기는 프랜차이즈 본사의 불공정한 관행부터 바로잡아야 한다”고 지적했다.

업주들은 수수료뿐 아니라 배달 과정에서 발생하는 비용 전반을 살펴봐야 한다고 주장한다. 배달료 등 다른 비용으로 부담이 옮겨간다면 정책 효과를 둘러싼 논란도 계속될 수 있다는 지적이다.

상황이 이렇다 보니 배달 주문에 생계를 의존하는 동네 음식점은 수수료 상한제가 소비자의 주문을 줄이고 영세 자영업자의 매출 기반을 위축시킬 수 있다며, 법안 추진 중단을 요구하고 있다.

소상공인의 부담을 덜겠다는 정책이 정작 골목상권의 작은 가게들을 더 어려운 상황으로 몰아넣을 수 있다는 우려다.

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