더불어민주당 친청계(친정청래)계인 최민희 최고위원이 더불어민주당 윤리심판원으로부터 중징계 처분을 받았다.

민주당 징계 규정상 당직 자격정지 이상이 중징계에 해당한다.

이창환 윤리심판원장은 이날 여의도 중앙당사에서 열린 심판원 회의 뒤 기자들과 만나 "최 최고위원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합 고려해 중징계 처분을 의결했다"고 밝혔다.

앞서 최 최고위원은 지난달 지역구 비공개 간담회에서 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 취지로 발언한 사실이 이달 초 알려지면서 감찰 대상이 됐다.

아울러 최 최고위원은 최근 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현해 논란을 빚었다.

다만 민주당은 최 최고위원 징계의 수위는 공개하지 않았다.

이 원장은 "심판원 규정상 의결된 징계양정을 말씀드릴 수가 없는 상황"이라며 "정해진 절차에 따라 알려질 수도 있고, 그 부분은 그때를 기다려야 할 것 같다"고 전했다.

그는 '경징계와 중징계 기준'을 묻는 말에 "경고까진 경징계이고 당직 자격정지 이상이 중징계로 규정돼 있다"고 답했다.

민주당 당규상 징계에는 ▲ 제명 ▲ 당원 자격정지 ▲ 당직 자격정지 ▲ 경고 등이 있다.

이 가운데 자격정지 징계의 경우 기간은 1개월 이상 2년 이하다.

최 최고위원은 징계 결정을 통보받은 날로부터 7일 이내 윤리심판원에 재심을 신청할 수 있다.

윤리심판원은 김 대표의 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원은 추후 심사하기로 했다.

이 원장은 "징계 청원 심사 회부의 건은 전체회의에 회부해 당헌·당규의 정해진 절차에 따라 조만간 심사해 처리할 예정"이라고 밝혔다.

친청계 인사들은 김 대표가 전당대회 당시 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 연합' 의혹이 해당 행위에 해당한다며 징계 심사 필요성을 주장해왔다.

<연합>

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