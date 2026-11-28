서울 아파트 경매 낙찰률이 일주일 새 20%포인트 가까이 떨어지며 올해 두 번째로 낮은 수준을 기록했다. 경매 물건이 두 배 이상 늘었지만 매수세가 이를 따라가지 못했다. 반면 인천과 경기는 낙찰률이 상승했다.

27일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 이달 넷째 주(23~27일) 서울 아파트 낙찰률은 15.6%로 전주(34.8%)보다 19.2%포인트 떨어졌다. 경매 진행건수는 46건에서 96건으로 늘었지만 낙찰건수는 16건에서 15건으로 줄었다.

서울 아파트 낙찰률이 전주 34.8%에서 15.6%로 급락한 반면 인천·경기는 오른 수도권 경매 동향을, 하락하는 서울 타워와 상승하는 송도 타워로 대비해 나타낸 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)은 93.2%로 전주(94.1%)보다 0.9%포인트 하락했다. 평균 응찰자 수는 2.6명에서 3.3명으로 늘었지만 낙찰된 15건 중 5건은 응찰자가 한 명뿐이었다.

인천 아파트 낙찰률은 46.6%, 낙찰가율은 84.2%로 전주보다 각각 3.4%포인트, 3%포인트 상승했다. 평균 응찰자 수도 5.1명에서 5.7명으로 늘었다. 서구 청라동 ‘한양수자인레이크블루’에 25명이 입찰했고, 연수구 송도동 ‘송도더샵마스터뷰’와 ‘글로벌캠퍼스푸르지오’에도 각각 13명, 12명이 응찰했다.

경기 아파트 낙찰률은 50.9%로 전주(41.8%)보다 9.1%포인트 상승한 반면 낙찰가율은 83.2%로 5%포인트 하락했다. 의정부시 가능동 ‘하우스토리리버블리스’에서 25건이 감정가의 50~60%대에 매각된 영향이 컸다. 평균 응찰자 수는 4.4명으로 올해 들어 가장 적었다.

수도권 전체 아파트 경매 진행건수는 368건으로 전주(342건)보다 7.6% 증가했다. 낙찰률은 41%, 낙찰가율은 86.1%로 각각 0.2%포인트, 2.4%포인트 하락했다. 평균 응찰자 수는 4.7명에서 4.5명으로 줄었다.

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