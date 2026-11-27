리듬체조 국가대표였던 손연재가 남편과 함께 고위험 산모와 태아의 안전한 출산과 치료를 위해 30억 원을 후원한다.

손연재 인스타그램.

27일 연합뉴스에 따르면 세브란스병원은 연세의료원이 손연재·이준효 부부와 ‘연재태아협진센터’(이하 센터) 설립과 운영을 위한 총 30억원 기부금 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 후원으로 세브란스병원에는 고위험 산모와 태아가 임신 초기 산전 진단부터 출산, 출생 후 치료까지 체계적인 의료서비스를 받을 수 있는 전문 협진센터가 들어선다.

고위험 임신은 임신부나 태아에게 합병증이 발생할 가능성이 일반 임신보다 높아 임신 기간은 물론 출산 전후로 세심한 관찰과 전문적인 의료 관리가 필요한 경우를 말한다. 임신부의 고혈압·당뇨 등 기저질환이나 다태임신, 태아의 선천성 질환 등이 주요 요인으로 꼽힌다.

센터는 산부인과와 신생아과 등 관련 진료과 의료진이 함께 산모와 태아의 상태를 종합적으로 평가해 출산 전후 발생할 수 있는 위험에 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖출 계획이다.

특히 고해상도 검사장비와 실시간 데이터 공유 솔루션을 도입해 국내외 의료기관과 원격 협진 시스템을 마련한다. 이를 통해 고위험 산모의 분만과 태아 치료 과정에서 발생할 수 있는 지역적·의료적 사각지대를 줄인다는 계획이다.

이와 함께 관련 연구와 의료진 교육을 진행하고 산모와 가족을 위한 지원사업도 추진한다. 기부금은 센터 운영에 필요한 전문인력 확보와 의료장비·시설 확충, 진료 및 지원 프로그램 개발 등에 활용된다.

손연재·이준효 부부는 결혼 이후 꾸준히 기부 활동을 이어오고 있다. 2022년 결혼을 기념해 세브란스 어린이병원에 5000만원을 기부했으며, 2023년에도 소아·청소년 환자를 위해 5000만원을 전달했다.

2024년부터는 자녀의 출산과 생일을 기념해 매년 1억원씩 후원하며 산모와 소아·청소년 환자 등의 치료 환경 개선에 힘을 보태고 있다.

손연재·이준효 부부는 “새로운 생명의 탄생을 기다리는 모든 가족에게 임신과 출산의 시간이 희망과 기쁨으로 기억되기를 바란다”며 “어려운 상황에 놓인 산모와 아이들이 필요한 치료를 제때 받고 건강하게 새로운 삶을 시작하는 데 이번 후원이 작은 힘이 되기를 희망한다”고 밝혔다.

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