㈜한국엠프로 윤근수 대표이사가 '2026 K-INNOWEEK'에서 중소벤처기업부 장관 표창을 받고 기념 촬영을 하고 있다. (사진=㈜한국엠프로 제공)

경기도 안산에 본사를 둔 로봇 SI(System Integration) 전문기업 ㈜한국엠프로(대표이사 윤근수)가 지난 18일 열린 '2026 K-INNOWEEK 중소기업 유공자 포상'에서 제조혁신(AI·로봇) 분야 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다. 한국엠프로는 제조혁신을 통해 중소기업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

한국엠프로는 2020년부터 올해까지 중앙부처 로봇 보급·확산 사업에 공급기업으로 참여하며 중소 제조기업의 자동화 전환을 지원해 왔다. 이 같은 수행 실적을 바탕으로 2025년에는 한국로봇산업진흥원 로봇사업에서 '로봇 SI 10대 기업'에 선정됐다.

한국엠프로는 정밀 부품 제조 현장의 가공·검사 공정을 대상으로 로봇 SI 기술을 제공하고 있다. 산업용 로봇과 CNC 선반·MCT(머시닝센터), 자동 공급 장치, 정밀 검사 장비, 제어 시스템을 하나의 라인으로 통합해 소재 투입부터 가공, 검사, 배출까지 이어지는 자동화 공정을 구축한다. 이를 통해 숙련 인력에 의존하던 반복 공정을 자동화하고 고객사의 생산성과 품질 안정성 향상을 돕는다.

윤근수 대표이사는 "그동안 현장에서 함께 땀 흘린 임직원과 믿고 맡겨 주신 고객사 덕분에 받은 상"이라며 "앞으로도 AI와 로봇을 접목한 SI 기술로 중소 제조기업의 제조혁신을 이끄는 든든한 파트너가 되겠다"고 말했다.

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