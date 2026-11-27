사진=한국과수농협연합회 제공

‘2026 대한민국 과일산업대전’이 27일 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장 3·4홀에서 개막했다. 29일(일)까지 열리는 이번 행사에서는 어린이 공연과 체험 프로그램, 우리 과일 장터가 운영된다.

농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관하는 올해 행사는 ‘과일왕국’을 주제로 꾸며졌다. 어린이를 위한 과일 소재의 놀이와 공연을 비롯해 전국 각지의 과일을 전시·판매하는 프로그램이 마련됐다.

토요일인 28일에는 어린이 과일연극과 마술·풍선쇼가 펼쳐진다. 같은 날 열리는 ‘우리과일 요리경연대회’에서는 과일을 활용한 다양한 요리가 소개된다. 일요일인 29일에는 7080 복고댄스 공연이 열린다.

공연 외에도 어린이들이 우리과일에 대한 흥미를 높일 수 있는 체험 프로그램이 마련됐다. ‘마법의 과일 숲 꾸미기’에서는 아이가 색칠한 과일이 화면 속에서 움직이고, 비즈키링·키캡 만들기에서는 과일 모양을 활용해 소품을 만들 수 있다. ‘어린이 과일왕국 퍼레이드’와 스탬프 이벤트, 포토존도 마련됐다.

행사장에서는 온 가족이 사과 따기를 즐기는 ‘꼬마농부 사과 수확체험’ 참가 신청 이벤트를 진행한다. 실제 수확체험은 내년 가을에 열릴 예정이다.

‘우리과일 직거래장터’에서는 산지의 과일을 판매하며, 대표과일 선발대회 수상작도 구매할 수 있다. 전시주제관과 지역별 홍보부스에서는 신품종과 각 산지의 대표 과일을 살펴볼 수 있다.

한국과수농협연합회 박철선 회장은 “어린이가 우리 과일과 친해지고, 가족과 함께한 경험이 일상 속 소비로 이어지도록 준비했다”며 “농업인이 정성껏 키운 우리 과일을 맛보고 즐기며 온 가족이 특별한 추억을 만들길 바란다”고 밝혔다.

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