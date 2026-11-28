BNK경남은행은 금융위원회 주관 ‘2026년도 금융회사 지역재투자 평가’에서 경남·울산지역 최고 등급인 ‘최우수 등급’을 획득했다고 28일 밝혔다.

이로써 제도 시행 첫해인 2020년부터 올해까지 7년 연속 최우수 등급을 달성했으며, 특히 울산지역에서 최우수 등급을 받은 금융회사는 BNK경남은행이 유일하다.

BNK경남은행 본점 전경. BNK경남은행 제공

지역재투자 평가는 금융회사의 지역경제 기여도를 측정하기 위해 금융위원회가 매년 실시하는 제도로, 평가 결과는 금융감독원 경영실태평가를 비롯해 지방자치단체 및 지방교육청 금고 선정 기준 등에 폭넓게 활용된다.

BNK경남은행은 이번 평가에서 △지역자금 공급 △중소기업 지원 △서민대출 지원 △금융인프라 투자 △지역 경제기여도 등 전 부문에서 고르게 높은 점수를 얻었다.

지역에 공급하는 자금 규모를 꾸준히 늘리고, 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 중소기업과 소상공인, 금융 취약계층을 위한 지원을 강화한 점이 주효했다는 평가다.

실제로 BNK경남은행은 지역 내 자금 선순환을 돕기 위해 경남·울산신용보증재단과 손잡고 총 1350억원 규모의 보증서대출을 지원하는 등 지역 소상공인의 자금 숨통을 틔우고 금융 접근성을 높이는 데 힘을 쏟아왔다.

아울러 지역민의 금융 부담을 덜기 위한 맞춤형 지원 프로그램과 지역밀착형 사회공헌활동도 지속적으로 펼쳐왔다.

김태한 BNK경남은행장은 “지역재투자 평가 7년 연속 최우수 등급이라는 뜻깊은 성과를 거두게 돼 기쁘다”며 “경남과 울산을 대표하는 금융기관으로서 지역경제 활성화와 지역민의 금융생활 안정을 위해 책임을 다하겠다”고 말했다.

이어 “앞으로도 기업과 소상공인, 지역민에게 실질적인 도움이 되는 금융지원을 확대해 지역 사회와 함께 성장하는 든든한 파트너가 되겠다”고 덧붙였다.

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