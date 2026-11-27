지역사회 발전에 기여한 시민에게 수여하는 상패 하나에 200만원을 쓰는 것이 적절할까. 충남 천안시가 매년 수여하는 ‘천안시민의 상’ 상패 제작비를 놓고 수상자에 대한 예우와 예산 지출의 적정성 문제가 제기됐다.

엄소영 천안시의원은 27일 제294회 제2차 정례회 복지문화위원회 문화예술과 소관 행정사무감사에서 천안시민의 상 상패 제작비가 시민 정서에 비춰 지나치게 높다고 지적했다.

천안시의회 엄소영 의원.

엄 의원에 따르면 올해 천안시민의 상 수상자는 3명으로 상패 제작비를 수상자 1인당으로 환산하면 약 200만원에 달한다.

엄 의원은 수상자에 대한 예우 차원이라는 점은 이해하지만 상패 하나에 200만원이 넘는 예산을 사용하는 것은 과도하다고 지적했다. 그는 “지금 소상공인뿐 아니라 우리나라 국민 모두가 힘든 상황에 놓여 있다”며 “작은 금액이라도 시민들의 소중한 혈세인 만큼 꼼꼼하게 짚고 넘어가야 한다”고 강조했다.

천안시는 상패 제작비가 일반적인 상패보다 높은 데에는 천안시민의 상이 갖는 상징성과 특수성이 반영돼 있다고 설명했다.

김미영 천안시 문화예술과장은 관련 조례와 규칙에 따라 상패 규격이 정해져 있으며 금 도금을 적용하는 등 천안시민의 상만의 특성을 고려해 디자인한다고 밝혔다. 수상자에 대한 예우와 상의 권위를 높이기 위해 특별 제작한다고 설명했다.

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