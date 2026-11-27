우리금융그룹은 27일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 열고 올해 말 임기가 만료되는 11개 자회사 중 우리자산신탁 박장근, 우리금융저축은행 박종인, 우리프라이빗에퀴티(PE)자산운용 조세형, 우리금융에프앤아이 박형우 등 4개 자회사 대표를 신규 선임하기로 했다고 밝혔다.

우리카드, 우리금융캐피탈, 우리투자증권, 우리자산운용, 우리벤처파트너스, 우리신용정보, 우리펀드서비스 등 7개 자회사 대표는 1년 유임키로 했다.

자회사 대표 재임기간 중 경영성과 전반에 대한 점검과 경영전략의 연속성 및 조직 안정성 등을 다각적으로 고려한 결과다.

우리금융 자추위는 “자회사 신임 대표 후보 선정을 위해 성과 및 리더십 등을 바탕으로 각 자회사의 사업 특성, 업무경력 및 직무 전문성을 고려해 업권에 적합한 후보를 추천했다”며 “후보자 검증 및 자추위 인터뷰 실시 등 약 1개월여에 걸친 논의 과정을 통해 최종후보를 발탁했다”고 설명했다.

우리금융 관계자는 “이번 자회사 대표 인사는 올해 말로 임기가 만료되는 11개 자회사의 경영 연속성을 우선 고려함과 동시에 4개 자회사 대표를 신규 선임하는 것으로 자추위에서 결정함으로써 ‘안정 속 변화’를 택했다”고 전했다.

우리자산신탁 대표에는 박장근 현 지주 리스크관리부문장이 최종후보로 추천됐다. 1967년생인 박 후보는 1992년 우리은행에 입행한 후 우리은행 리스크총괄부 본부장, 본점영업부 본부장, 리스크관리그룹 부행장, 우리금융지주 리스크관리부문 부사장 등을 거친 우리금융 리스크관리 분야 최고의 전문가다. 부동산 신탁 업황 불황에 맞서 중장기적인 리스크관리를 통해 자산신탁의 안정적 사업구도를 재편할 수 있는 적임자라고 우리금융 자추위는 판단했다.

우리금융저축은행 대표에는 박종인 현 은행 HR그룹장이 최종후보로 추천됐다. 1968년생인 박 후보는 1995년 입행한 후 우리은행 서초금융센터장, 중앙영업본부장, 본점영업부 본부장, 부동산금융그룹 부행장, 개인그룹 부행장, HR그룹 부행장 등을 맡았다. 개인금융 전문성을 토대로 가계대출 규제 및 충당금 부담 등 저축은행이 안고 있는 과제를 해결하고, 포용금융 확대와 적극적 자산 성장을 이끌 수 있는 적임자라는 점을 인정받았다.

우리PE자산운용 대표에는 조세형 현 은행 기관그룹장이 최종후보로 추천됐다. 1967년생 조 후보는 1990년 입행한 후 우리은행 싱가폴지점장, 서여의도금융센터 본부장, 기관공금고객본부장, 기관그룹 부행장 등을 역임했다. IB 시장에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 IB 유관 네트워크를 보유하고 있어 PE자산운용을 업권 내에서 한 단계 재도약시킬 수 있는 인물이라고 자추위는 평가했다.

우리금융에프앤아이 대표에는 박형우 현 은행 자금시장그룹 부행장이 최종후보로 추천됐다. 1969년생 박 후보는 1994년 입행한 후 우리은행 트레이딩부장, 종로금융센터장, 아현동금융센터 영업그룹장, HR전략부 본부장, 남대문기업영업본부장, 업무지원그룹 부행장, 자금시장그룹 부행장 등을 담당했다. 자금시장 전반에 대한 높은 이해와 경력을 바탕으로 최근 부동산 경기 침체로 악화된 NPL(부실채권) 시장의 수익성 회복에 도움이 될 것으로 기대된다.

우리금융 자추위에서 최종후보로 추천받은 신임 대표이사 후보들은 다음 달 중 예정된 각 자회사 주주총회에서 선임 절차를 거친 후, 2027년 1월부터 공식적인 업무를 시작할 예정이다.

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