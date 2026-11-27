이재명 대통령은 27일 청와대가 최근 논의한 ' '성과공유형 재정지원'과 관련해 "욕먹고 공격을 당하더라도 할 일은 해야 한다"며 힘을 실었다.



이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 성과공유형 재정지원이 제대로 작동하도록 제도를 준비하겠다는 취지의 박홍근 기획예산처 장관의 SNS 글을 소개하며 이같이 말했다.



성과공유형 재정지원이란 정부가 기업 등에 지원하면서 사업이 성공해 수익이 나면 이를 국가·사회와 공유하거나 재투자를 할 수 있도록 설계하는 방식의 지원을 뜻한다.



이 대통령은 "성공하는 극히 일부 아이템의 대규모 이익 중 일부를 국가가 회수하려면 지원과 투자의 중간 형태가 꼭 필요하다"고 진단했다.



이어 "(이 과정에서) 제일 큰 장애는 '왜 성공확률이 낮은 데 투자를 했느냐'며 비난을 하는 일부 '억까언론(억지로 비판하는 언론)'과 무조건적인 반대 정치"라며 "공직자들은 정치적 문제 제기와 언론의 지적이 두려워 지원·투자 하이브리드 정책의 필요성을 알면서도 회피한다"고 꼬집었다.



그러면서 "연간 50조원에 이를 초대규모 연구·개발(R&D) 성과를 국가로 환수할 장치가 필요한데 참 걱정"이라며 성과공유형 재정지원의 필요성을 거듭 강조했다.



한편 이 대통령은 이날부터 인공지능(AI)을 활용해 만든 '가짜 의사'를 등장시키는 광고가 이날부터 금지된다는 소식을 전하면서 "국민을 속여 부당한 이익을 챙기는 행위를 뿌리 뽑겠다"고 말했다.

<연합>

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