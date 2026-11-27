방위사업청이 시행한 제8회 국방사업관리사 국가자격검정 응시자가 1118명으로 역대 최대 규모를 기록했다. 지난해보다 52.7% 늘어난 수치다.

방위사업청. 연합뉴스

방사청은 27일 올해 국방사업관리사 시험 응시자 1118명 가운데 154명(무기체계 139명·정보체계 15명)이 합격했다고 밝혔다. 합격률은 13.8%다. 합격자 소속별로는 방산업체가 80명(51.9%)으로 절반 이상을 차지했다. 이어 국방부 및 각 군 46명(29.9%), 방사청 12명(7.8%), 일반업체 등 12명(7.8%), 국방 출연기관 4명(2.6%) 순이었다.

국방사업관리사는 군인사법에 근거한 국방사업관리 분야 국가전문자격이다. 방위사업교육원이 시험을 시행하며 무기체계와 정보체계 등 2개 종목으로 나뉘고 각 종목은 1~3등급으로 구분된다.

최경호 방위사업교육원장 직무대리는 “이번 시험은 원수접수 단계부터 높은 관심을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 국방사업관리사 국가자격검정의 공정 운영·전문적 평가체계를 더욱 강화해 우수한 방산 전문인력을 양성해 가겠다”고 말했다.

한편 방사청은 최근 AI를 활용한 시험 부정행위 우려에 대비해 감독도 강화했다. 휴대전화 등 전자기기 소지 여부를 확인하고 안경 착용자의 경우 스마트안경 여부까지 별도로 점검했다.

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